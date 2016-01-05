نظامیان مصری برای استفاده از ناوهای میسترال آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت مصر اعلام کرد اواخر ماه ژانویه به طور رسمی کار آموزش نظامیان خود روی دو ناو جنگی خریداری شده از فرانسه را آغاز خواهد کرد.

ماه اکتبر فرانسه و مصر قراردادی نظامی امضا کردند که طی آن دو ناو جنگی ساخت فرانسه موسوم به «میسترال» به کشور مصر تحویل داده شد. این دو ناو برای روسیه ساخته شده بودند که بعد از تحریم های اروپا علیه این کشور، دولت فرانسه از فروش این ناوها به مسکو خودداری کرد.

خبر آموزش نظامیان مصری در حالی از سوی این کشور اعلام شده است که فرانسه می گوید تحویل ناوهای جنگی را به اولین پرداخت مصری ها موکول کرده است.

کشور مصر در ماه دسامبر با روسیه نیز قراردادی نظامی امضا کرد که بر اساس آن قرار شد چندین فروند بالگرد کاموف ka-۵۲k ساخت روسیه برای استفاده در دو کشتی میسترال از این کشور خریداری شود.