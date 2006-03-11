  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۳۳

در ابتداي جلسه علني عصر امروز؛

سقف درآمدهاي بودجه 85 به تصويب مجلس رسيد

سقف درآمدهاي لايحه بودجه 85 كل كشور با راي موافق 111 نماينده مجلس به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ابتداي جلسه علني عصر امروز سقف درآمدهاي لايحه بودجه 85 قرائت و راي گيري شد.

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي، مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر 634 هزار و 866 ميليارد و 764 ميليون ريال شامل:

 1- منابع عمومي مبلغ 595 هزار و 840 ميليارد و 961 ميليون ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل  هزار و 840 ميليارد و 961 ميليون ريال .

2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مبلغ 29 هزار و 25 ميليارد و 803 ميليون ريال و هزينه ها و ساير پرداخت ها از آن محل   29 هزار و 25 ميليارد و 803 ميليون ريال .

کد مطلب 301819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها