سقف درآمدهاي بودجه 85 به تصويب مجلس رسيد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ابتداي جلسه علني عصر امروز سقف درآمدهاي لايحه بودجه 85 قرائت و راي گيري شد.
منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي، مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر 634 هزار و 866 ميليارد و 764 ميليون ريال شامل:
1- منابع عمومي مبلغ 595 هزار و 840 ميليارد و 961 ميليون ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل هزار و 840 ميليارد و 961 ميليون ريال .
2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مبلغ 29 هزار و 25 ميليارد و 803 ميليون ريال و هزينه ها و ساير پرداخت ها از آن محل 29 هزار و 25 ميليارد و 803 ميليون ريال .
نظر شما