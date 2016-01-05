احراز صلاحیت۱۰۹۵۴داوطلب مجلس/ردصلاحیت شدگان۴روز مهلت اعتراض دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری در برنامه گفتگوی ویژه خبری که از شبه دو سیما پخش شد با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیات های اجرایی، گفت: هیات های اجرایی گلوگاه استراتژیک انتخابات است که توسط متعمدین محلی تشکیل می شود و اقشار و گروههای مختلف مردمی را نمایندگی می کنند.

سخنگوی وزارت کشور از احراز صلاحيت ۱۰ هزار و ۹۵۴ نفر از داوطلبان انتخابات مجلس خبر داد و افزود: در سراسر کشور ۱۰۶۳ هیات اجرایی داشتیم و این هیات ها بر اساس ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس، کار احراز شرایط نامزدهای انتخاباتی را بررسی کردند.

وی در مورد ملاک های بررسی صلاحیت کاندیداها در هیات های اجرایی، گفت: هیات های اجرایی به دو شیوه به علم می رسند یک شیوه براساس اطلاعاتی است که از مراجع چهارگانه (ثبت احوال، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور) بدست می آوردند؛ اما اگر از این مراجع چهارگانه گزارشاتی واصل نشده باشد، هیات های اجرایی براساس تحقیقات محلی شرایط افراد را مورد بررسی قرار می دهند و اگر شرایط آنان با قانون تطبیق نداشته باشد، افراد را حائز شرایط تشخیص نمی دهند.

امیری گفت: هیات های اجرایی معمدین محلی هستند و کاندیداها را می شناسد. براساس علم خودشان کاندیاها را مورد بررسی قرار می دهند و نظر نهایی را اعلام می کنند.

قائم مقام وزیر کشور گفت: هرکدام از مراجع چهارگانه براساس وظایف داتی خود عمل می کند و اگر تنها یکی از این مراجع سوابق داوطلب را منفی اعلام کند هیات اجرایی نیز بر همان اساس تصمیم خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا خط قرمز فتنه در بررسی صلاحیت ها لحاظ شده است، گفت: قطعا کسی که قانون شکنی کرده باشد و یا به بیت المال خسارت وارد کرده باشد عملش با قانون تطبیق داده می شود و نسبت به آن اظهارنظر صورت می گیرد.

امیری در پاسخ به این سوال مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری مبنی براینکه طبق شنیده ها برخی از کسانیکه در فتنه ۸۸ نقش داشته اند تائید صلاحیت شده اند، گفت: ما کلیه مراحل ثبت نام را الکترونیکی انجام دادیم و هرکسی که ثبت نام می کرد بلافاصله سوابق اش برای مراجع چهاگانه قابل رویت بود.

سخنگوی وزارت کشور، افزود: مراجع چهارگانه سوابق داطلبان را بررسی و گزارش آنان توسط وزارت کشور در اختیار هیات های اجرایی قرار می گرفت؛ اما هیات های اجرایی از لحاظ حقوقی کاملا جداگانه از وزارت کشور و دولت هستند و این هیات ها براساس مدارکی که در اختیارشان قرارگرفته است اظهارنظر کرده اند.

وی با بیان اینکه کسانیکه تائید صلاحیت نشدند کتبا سند و دلایل برایشان ارسال شده است گفت: کسانیه احراز صلاحیت نشدند از فردا ۱۶ دی ماه به مدت ۴ روز فرصت دارند به هیات های نظارت استان ها مراجعه کنند و هیات های نظارت هم ۷ روز فرصت دارند به اعتراض متعرضین رسیدگی کنند.

به گزارش مهر از مجموع ۱۲ هزار و ۱۲۳ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۸۰ نفر در ايام ثبت نام و ۲۹۶ نفر هم در زمان بررسی صلاحيت ها انصراف دادند و مجموع انصرافی ها و احراز صلاحيت نشده ها به هزار و ۶۹۰ نفر و تعداد احراز صلاحيت شده نيز به ۱۰ هزار و ۹۵۴ نفر رسيد.