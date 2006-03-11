زير درخت هلو و قصه هاي مرواريد در فرهنگسراي بهمن

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي بهمن، در اين فيلم حميد جبلي، شهره لرستاني، فاطمه معتمد آريا و ايرج طهماسب و.. به ايفاي نقش پرداخته اند.

گفتني است؛ اين فيلم همه روزه در 3 سانس از ساعت 14 تا 16، 16 تا 18 و 18 تا 20 در سينما تراس چاپلين به روي پرده مي رود. ساعت اكران مدارس 11-9 مي باشد كه مي توانند براي هماهنگي و رزرو بليط با شماره تلفن: 55050373 تماس حاصل نمايند.

همچنين نمايش موزيكال قصه هاي مرواريد به كارگرداني مرتضي ساكتي از 20 اسفند به مدت 4 روز در تالار مبارك فرهنگسراي بهمن به اجرا در مي آيد. اين نمايش مخصوص كودكان سنين دبستان مي باشد.

گفتني است؛ سانسهاي اجراء صبحها ساعت 9 الي 10 و 30/10 الي 12 بعدازظهرها 14 الي 30/15 و 30/15 الي 17 مي باشد.