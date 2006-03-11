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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۰۷

زير درخت هلو و قصه هاي مرواريد در فرهنگسراي بهمن

فيلم سينمايي "زير درخت هلو" به كارگرداني ايرج طهماسب در سينما تراس چاپلين فرهنگسراي بهمن اكران مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي بهمن، در اين فيلم حميد جبلي، شهره لرستاني، فاطمه معتمد آريا و ايرج طهماسب و.. به ايفاي نقش پرداخته اند.

گفتني است؛  اين فيلم همه روزه در 3 سانس از ساعت 14 تا 16، 16 تا 18 و 18 تا 20 در سينما تراس چاپلين به روي پرده مي رود.  ساعت اكران مدارس 11-9 مي باشد كه مي توانند براي هماهنگي و رزرو بليط با شماره تلفن: 55050373 تماس حاصل نمايند.

همچنين نمايش موزيكال قصه هاي مرواريد به كارگرداني مرتضي ساكتي از 20 اسفند به مدت 4 روز در تالار مبارك فرهنگسراي بهمن به اجرا در مي آيد. اين نمايش مخصوص كودكان سنين دبستان مي باشد.

گفتني است؛  سانسهاي اجراء صبحها ساعت 9 الي 10 و 30/10 الي 12 بعدازظهرها 14 الي 30/15 و 30/15 الي 17 مي باشد.

کد مطلب 301820

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