به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حمید روحانی شامگاه سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت شهید «شیخ نمر» که با حضور مسئولان و مردم ولایتمدار کرج در مصلی نماز جمعه این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: جرم شیخ نمر پیروی از فاطمه(س)، علی(ع) و اسلام ناب محمدی بود.

روحانی در ادامه با تأکید بر اینکه از زمانی که آل سعود در سرزمین حجاز به قدرت رسیده است از منافع رژیم منحوس اسراییل دفاع می‌کند، گفت: استعمار انگلیس پس از جنگ جهانی اول پی برد که رژیم صهیونیست بدون کمک استعمار نمی‌تواند دوام بیاورد و در مقابل مردم منطقه شکست خواهد خورد.

وی با تأکید بر اینکه برخی از حاکمان در منطقه از سوی استعمار مأموریت یافته‌اند که حافظ منافع رژیم اسراییل باشد، گفت: رژیم منحوس آل سعود یکی از کشورهای است که در منطقه برای حفاظت از منافع رژیم صهیونیست تلاش می‌کند.

روحانی یکی از مأموریت‌های عربستان را مخدوش کردن چهره اسلام در جهان اعلام کرد و گفت: در کشور عربستان زنان حق رانندگی ندارند آن‌ها به خاطر تعصب دست به چنین کاری نمی‌زنند چراکه مُهر بی‌غیرتی بر پیشانی‌دارند هدف آن‌ها از این کار بدنام کردن اسلام است.

موسس و رییس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی تأکید کرد: بررسی فتوای وهابیت در عربستان نشان‌دهنده این است که آن‌ها تلاش می‌کنند میان شیعه و سنی تفرقه‌افکنی کنند.

عربستان مانع اتحاد کشورهای منطقه می‌شود

وی با تأکید بر اینکه عربستان مأموریت دارد در مقابل آزادی خواهان منطقه که مخالف استکبار جهانی هستند بایستد، گفت: عربستان به‌محض این‌که احساس کرد آزادی خواهان در لبنان به دنبال مبارزه با استکبار هستند شروع به کارشکنی کرد.

روحانی با تأکید بر اینکه عربستان مأموریت دارد که مانع اتحاد کشورهای منطقه شود، گفت: در دوران ستم‌شاهی پهلوی نیز سیاست کشور در راستای حمایت از اسراییل بود مقامات ترکیه، ایران و سعودی برای سرکوبی فلسطین جلساتی برگزار می‌کردند.

وی به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و توطئه‌های پی‌درپی آل سعود، اشاره کرد و گفت: آل سعود دست به هر توطئه‌ای زد مزدوران و کُمله ها را در کردستان ایران برعلیه حکومت تحریک می‌کرد.

روحانی با تأکید بر اینکه عربستان در جنگ تحمیلی تجهیزات نظامی و لجستیکی به عراق ارسال می‌کرد، گفت: عربستان در زمان جنگ برای چرخیدن چرخ‌های اقتصاد عراق نفت این کشور را می‌فروخت.

موسس و رییس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی اضافه کرد: رژیم منحوس آل سعود در هر توطئه‌ای که در منطقه اتفاق می‌افتد دست دارد ولی در مقابل بیداری کشورهای منطقه نمی‌توانست کاری از پیش ببرد.

وی یادآور شد: بیداری اسلامی نشان داد حکومت سعود نقشه‌های استکبار و در رأس آن آمریکا در منطقه را پیدا می‌کند این در حالی است که آن‌ها در مقابل موج خروشان بیداری اسلامی کاری از پیش نخواهند برد و نابودی اسراییل حتمی است.

انتشار فیلم آدم کشی توسط داعش چهره اسلام را خدشه‌دار می‌کند

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات سوریه اشاره کرد و بزرگ‌ترین جرم اسد را عدم‌حمایت وی از رژیم صهیونیست اعلام کرد و گفت: اسد قبول نکرد که حافظ منافع اسراییل در منطقه باشد و به جبهه مقاومت پیوست.

وی افزود: پیدایش گروه‌های تکفیری النصره، القاعده و داعش که جز خونریزی کاری ندارند حاصل تلاش عربستان و استکبار است آن‌ها می‌خواهند با حمایت از گروه‌های خون‌آشام تکفیری چهره اسلام را در جهان خراب کنند.

موسس و رییس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه کارشناسان جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که آینده غرب از آن اسلام است، گفت: اسلام در غرب در حال گسترش است و این حقیقت بر کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی آتش دشمنی‌های داخلی را در کشورهای منطقه به پا کرده است، گفت: انتشار فیلم‌های آدم کشی گروه داعش فقط برای ترویج خشونتی است که آن‌ها با بی‌رحمی به اسلام نسبتش می‌دهند.

روحانی با تأکید بر اینکه آل سعود از رژیم اسراییل خطرناک‌تر است، گفت: در حادثه حج امسال ۴۰۰ زائر ایرانی به همراه هزاران زائر دیگر کشورهای اسلامی به دلیل سردادن شعار مرگ بر آمریکا مظلومانه به شهادت رسیدند.

موسس و رییس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی ادامه داد: آل سعود با همراهی آمریکا بمب بر سر مردم بی‌دفاع یمن می‌ریزد کودکان وزنان و مردم بی‌دفاع را به خاک و خون می‌کشد.

خط و راه امام به‌درستی به کار گرفته نمی‌شود

وی به سخن یکی از بزرگان جهان عرب اشاره کرد و گفت: یکی از سران عرب معتقد است باید اسراییلی‌هایی که در کاخ‌های آل سعود پنهان‌شده‌اند نابود شوند تا مسلمانان در منطقه نفس راحتی بکشند.

روحانی در ادامه با طرح این سؤال که اگر نتوانیم سرزمین وحی را از دست رژیم منحوس آل سعود نجات دهیم چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم فلسطین آزاد شود، گفت: باید بدانیم اسراییل فلسطین را اشغال نکرده است که سرگرم بازی با شن‌های داغ شود بلکه آن‌ها به دنبال نفت کشورهای نفت‌خیز هستند.

وی یادآور شد: یهودی‌ها تاجر پیشه هستند بوی نفت کشورهای منطقه به مشامشان رسیده است به همین دلیل جمله «از نیل تا فرات» را مطرح کرده‌اند می‌خواهند به نفت میان‌رود نیل تا فرات دست پیدا کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه اسراییل پس از اشغال فلسطین قصد اشغال سرزمین وحی و دیگر کشورهای منطقه را دارد، گفت: اگر فلسطین مقاومت نمی‌کرد باید با اسراییل در مرزهای کشور ایران می‌جنگیدیم.

وی در بخش دیگر سخنان خود به شرایط حال حاضر کشور و تحولات سیاست داخلی و خارجی دولت اشاره کرد و گفت: خط و راه امام به‌درستی به کار گرفته نمی‌شود. افراد سازش‌کار، جاه‌طلب و قدرت دوست سعی بر زیر سؤال بردن خط امام دارند.

روحانی ادامه داد: دو سال است که برخی از آقایان ندا سر می‌دهند که کشور منزوی‌شده کشورهای دنیا ما را ترک کرده‌اند باید با جهان تعامل کنیم باید به این آقایان گفت تعامل به قیمت تحقیر را مردم ایران اسلامی نمی‌پسندند.

وی یادآور شد: استکبار و در رأس آن آمریکا به ما توهین کرد و برخی از آقایان در جواب فقط لبخند زدند توسط دشمن تحقیر شدیم آقایان در مقابل کرنش کردند.

رد درخواست دیدار رییس‌جمهور ایران توسط پادشاه عربستان

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران ۳۶ سال باعزت و احترام زندگی کرده‌اند و انقلاب اسلامی الگوی جهان شده است، گفت: مردم جهان از خط امام راحل و ایستادگی ملت شریف ایران الهام گرفته‌اند این در حالی است که برخی از آقایان در این دو سال کاری کردند که ملت تحقیر شد.

موسس و رییس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه برجامِ نافرجام به سود مردم ایران نخواهد بود، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همیشه اعلام کرده‌اند که به آمریکا اعتمادی نیست، ایشان دشمن‌شناس است و می‌داند که استکبار راضی نیست آب خوش از گلوی ملت ایران پایین برود.

وی با تأکید بر اینکه دولت در خصوص برجام مردم را نامحرم شمرده است، گفت: در جریانی که ملت در آن نقشی ندارند مشخص است که نفعی هم نخواهند داشت در برجام کوچک‌ترین مسئله‌ای به نفع مردم نبوده است.

روحانی در ادامه به حادثه منا اشاره کرد و گفت: اولتیماتوم مقام معظم رهبری به آل سعود باعث شد که جنازه حجاج به کشور بازگردانده شود این در حالی است که درخواست دیدار رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان با پادشاه عربستان و وزیر امور خارجه عربستان رد می‌شود.

وی تأکید کرد: وزیر امور خارجه کشورمان پس‌ازاینکه عربستان قطع رابطه خود با ایران را اعلام می‌کند به جان کری تلفن می‌زند و کسب تکلیف می‌کند و کری در جواب می‌گوید مماشات کنید.

روحانی با تأکید بر اینکه کسانی که راه امام راحل را فراموش کنند ذلیل می‌شوند، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند آمریکا برای نفوذ در انتخابات ما چشم طمع دوخته است.

برخی به دنبال ورود نفوذی‌ها در انتخابات هستند

وی تأکید کرد: آمریکا در حال رایزنی برای رأی آوردن سازشکاران است ولی کور خوانده چراکه ملت ایران بیدار و آگاه است و اجازه چنین کاری را به شیطان بزرگ و متحدانش نمی‌دهد.

موسس و رییس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی گفت: در انتخابات وظیفه سنگینی به عهده تک‌تک ما است باید به کسانی رأی دهیم که ادامه‌دهنده راه امام هستند با فتنه کاری ندارند و در مقابل فتنه سکوت نمی‌کنند.

وی یادآور شد: شورای نگهبان اعلام کرده است که برخی از ثبت‌نام کنندگان مشروب‌خوار و قمارباز هستند برخی به‌عمد دست به چنین شلوغ‌بازی می‌زند که نفوذی‌ها وارد انتخابات شوند.

روحانی با تأکید بر اینکه ما با آمریکا راه‌ سازش را در پیش نمی‌گیریم، گفت: رهبری در مقابل توطئه‌های آمریکا و متحدانش ایستاده است و در این شرایط بیش از گذشته به عمارها و ابوذرها نیاز داریم.

وی در خاتمه به بصیرت افزایی مردم تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم در انتخابات سازشکاران به اسم تعامل با دنیا سرنوشت کشور، آرمان‌های امام، و ولایت را نادیده بگیرند و به فکر جاه‌طلبی خود باشند.