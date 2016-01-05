آغاز سوپر لیگ کاراته با حضور ملی پوشان نا آماده/ لیگ ۱۲ تیمی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، این رقابتها قرار بود با حضور ۱۲ تیم در دو گروه ۶ تیمی برگزار شود که به دلیل غیبت دو تیم پولادقم و پارسیان زنجان با حضور ۱۰ تیم آغاز شد. از میان همین ۱۰ تیم نیز دو تیم بیمه فرزان و هیات کاراته لرستان هم به دلیل شرایط حامی مالی با موافقت تیم های رقیب به میدان نرفتند تا در مجموع تنها ۷ دیدار در هفته نخست برگزار شود.

اما دانشگاه آزاد با جذب بیشترین نفرات ملی پوش و کسب دو پیروزی قاطع نمایشی از قدرت داشت و با ۹ امتیاز در صدر جدول رده بندی گروه یک ایستاد. شاگردان مجید عبدالحسینی ابتدا ۱۹ بر ۹ برابر شهرداری سنندج صاحب پیروزی شدند و در ادامه هم «کان ذن ریو» را ۲۸ بر صفر شکست دادند.

در گروه یک صنعت برق هرمزگان هم در دو بازی متوالی خود ۱۹ بر ۶ «کان ذن ریو» و ۱۹ بر۹ شهرداری سنندج را شکست داد تا با ۶ امتیاز در تعقیب دانشگاه آزاد خود را مدعی جدی صعود به مرحله دوم معرفی کند.

در گروه دوم پاس قوامین صدرنشین شد. این تیم ابتدا ۱۹ بر۹ دانشگاه پیام نور را شکست داد و سپس ۲۱ بر۵ از سد مناطق نفت خیز جنوب گذشت. نفتی ها اکر می خواهند از این گروه صعود کنند باید فکری به حال ناآماده بودن نفرات خود داشته باشند. شاگردان مهران بهنام فر برای هفته نخست نمایش پرانتقادی داشتند. در دیگر دیدار این گروه تصتای آوی رزم در یک مبارزه نزدیک ۱۴ بر۱۳ نتیجه را به پیام نور واگذار کرد. در جدول رده بندی این گروه بعد از پاس قوامین ۶ امتیازی ، پیام نور با ۳ امتیاز قرار دارد.

نکته مهم در مورد بازیهای هفته نخست ناآماده بودن برخی ملی پوشان بود. در این هفته حسن بیگی ، روشن ، عسگری ، پورشیب ، گنج زاده و یاری به میدان رفتند که برخی از این نفرات از آمادگی لازم به دور بودند. رقابتهای لیگ جهانی در فرانسه پیش روست و این کاراته کاها که قرار است راهی پاریس شوند دوران بدنسازی را پشت سر می گذارند و شاید نا آمادگی به این دلیل بود.

هفته دوم رقابتهای سوپر لیگ کاراته ۲۵ دیماه برگزار خواهد شد.