امواج مختل كننده تلفن همراه در صحن مجلس آستانه تحريك نمايندگان را كم مي كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اميدوار رضايي كه در پايان جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: انسان ها نسبت به تحريكات مختلف در محيط، واكنش هاي متفاوت نشان مي دهند، اما هر تحريكي به طور مداوم و طولاني مدت، مانند ضربه و صوت با امواج مختلف در درون سلول بدن مانند مغز، پوست، قلب و ساير اجزاي بدن تغيير ايجاد مي كند كه اين تغييرات به مرور زمان از يك ناراحتي جزيي تا زمينه ايجاد سرطان پيش مي رود.

وي ادامه داد: عاملي كه در بدن انسان وجود دارد و ايجاد سرطان مي كند، با محركه هاي مختلف تحريك مي شود و اين تحريك مي تواند روي سلسله اعصاب و مغز اثر بگذارد.

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه خود جراح مغز و اعصاب است، تاكيد كرد: طي نامه اي به رئيس مجلس اعلام كرد نصب اين دستگاه ها خلاف است ولي تاكنون به من پاسخي داده نشده است.

رضايي در پايان خاطرنشان كرد: روش هاي ديگري براي جلوگيري از صحبت نمايندگان با تلفن همراه در صحن علني پارلمان وجود دارد و اگر اين كار صرفا براي جمع شدن حواس نمايندگان و توجه بيشتر آنها به مطالب مطرح در جلسه صورت مي گيرد، بايد گفت كه كاري اشتباه است ؛ چرا كه نمايندگان در صورت قطع بودن گوشي همراه، با يكديگر صحبت مي كنند.