حوادث تهران 5/1 ميليارد ريال خسارت به بار آورد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان آتش نشاني تهران اعلام كرد: طي اين حوادث 2 نفر از شهروندان جان خود را از دست داده و 26 نفر ديگر دچار سوختگي يا جراحت شده و بيش از 5/1 ميليارد ريال خسارت مالي به بار آمد.

بر اساس اين گزارش ، 30 وسيله نقيله ، 37 نقطه از معابر شهري ، 42 منزل مسكوني ، 29 نقطه از فضاي سبز شهري ، 12 مركز حرفه اي و يك مركز صنعتي ، از جمله اماكني بودند كه در طول 3 روز گذشته طعمه حريق شدند كه ماموران آتش نشاني با حضور در محل اين آتش سوزي ها از ادامه آن جلوگيري كرده و شعله هاي حريق را مهار و اطفا كردند.

بر پايه اين گزارش ، علاوه بر اين حريق ها ، تهران بزرگ شاهد حوادث مختلفي نيز بود.

امدادگران سازمان آتش نشاني با حضور به موقع و سريع به محل اين حوادث ، امداد رساني 7 مورد حادثه آسانسور ، 6 مورد نشت آب ، 23 مورد حبس شدن ، 12 مورد تصادف ، 2 مورد ريزش ساختمان و چند حادثه ديگر را انجام داده و توانستند 25 نفر از شهروندان حادثه ديده را نجات دهند.

بر اساس اين گزارش ، در مجموع طي 3 شب و روز گذشته 2 هزار و 97 نفر پرسنل آتش نشاني با استفاده از 621 خودرو ايمني و آتش نشاني ، به مدت 156 ساعت عمليات اطفايي و امدادي انجام دادند.