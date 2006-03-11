باشگاه پرسپوليس خواستار برخورد جدي استقلال با بازيكن خاطي شد/ شكايت ماماني از اكبرپور

به گزارش خبرنگار" مهر" محمدحسن انصاريفرد پس از به وقوع پيوستن اين درگيريها كه در محل هتل المپيك صورت گرفت با ابراز ناراحتي از چنين اتفاقات ناخوشايندي گفت: از مسئولان باشگاه استقلال مي خواهيم با بازيكن خاطي خود بشدت برخوردكنند. انصاريفرد تاكيد كرد باشگاه پرسپوليس به همين مناسبت بيانيه اي صادر خواهد كرد.

از سوي ديگر محمدرضا ماماني بازيكن مياني تيم فوتبال پرسپوليس كه در اين درگيري مورد حمله سياوش اكبرپور مهاجم استقلال قرار گرفته اعلام كرده است از اين بازيكن به مراجع قضايي شكايت خواهد كرد.

ماجراي درگيري بازيكنان دو تيم استقلال و پرسپوليس پس از برگزاري شصتمين بازي سنتي دو تيم، بعد از سوت پايان بازي توسط عليزاده و فكري آغاز شد و به تونل ورزشگاه نيز كشيده شد. در اين درگيري سياوش اكبرپور و ماماني نقش اصلي را ايفا مي كردند. درگيري بازيكنان دو تيم به تونل ورزشگاه ختم نشد و هنگاميكه بازيكنان پرسپوليس درلابي هتل المپيك مشغول استراحت بودند ازسوي مهاجم استقلال مورد حمله قرارمي گيرند كه طرفداران دو آتشه استقلال نيزبه اين جمع اضافه مي شوند و اگر دخالت مسئولان و بازيكنان باتجربه اين تيم نبود قطعا فاجعه بزرگتري رخ مي داد.