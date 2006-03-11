طرح ممنوعيت تردد اتوبوسهاي ديزلي اجرايي نيست

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، حجت ‌الاسلام‌ مصطفي پورمحمدي در حاشيه مراسم افتتاح پروژه حسابداري تعهدي در شهرداري ، با اشاره به اينكه بر اساس اين طرح توان مديريت شهري و نوع اختيارات نيز افزايش مي ‌يابد ، افزود: با اين طرح نظم جديدي در شهرها ايجاد مي‌ شود و علاوه بر آن توان مديريت شهري نيز افزايش مي‌يابد.

وي از تكميل طرح بازنگري قانون شوراهاي اسلامي خبر داد و گفت: اين طرح بزودي به دولت ارائه و سپس براي تصويب به مجلس تقديم مي‌شود تا قبل از انتخابات دور سوم شوراها اصلاحات، صورت گيرد.

وزير كشور گفت: بايد با بهره ‌گيري از اين الگو و به كارگيري اتوبوسهاي استاندارد ناوگان حمل و نقل شهري را به سرعت بهبود بخشيم، اما فعلا نمي‌توان اتوبوسهاي ديزلي را به سرعت جايگزين كرد.

پورمحمدي افزود: تمام تلاش خود را براي تبديل سوخت به سوخت پاك به كار مي‌ گيريم اما بايد تردد شهروندان را تسهيل كنيم و ظاهرا با توجه به شرايط موجود ، خواسته‌ هاي محيط زيست را نمي ‌توان عملياتي كرد.

وزير كشور در خصوص تحقق مديريت واحد شهري در تهران گفت: اين بحث براي كل كشور در حال بررسي است و در نظر داريم براي تحقق اين مساله طرح‌هايي همچون انتخاب شهرهاي نمونه در برخي نقاط و واگذاري مسئوليت‌ها به شهرداران را اجرا كنيم كه در صورت حصول نتيجه مثبت اين امر در ساير شهرها توسعه مي ‌يابد.

وي بر استفاده از ظرفيت انجمن معتمدان محل در حل مشكلات شهر تهران تاكيد كرد و با اشاره به راه اندازي سيستم مالي تعهدي در شهرداري تهران گفت: اين طرح بسيار مناسب بوده و موجب شفاف سازي مالي مي‌شود كه اميدواريم در ساير بخشها نيز اين طرح اجرا شود به موجب اجراي اين طرح از هرگونه فساد مالي و پنهان در شهرداري ‌ها جلوگيري مي‌ شود.

پورمحمدي همچنين حمل و نقل عمومي را بزرگترين مشكل شهرهاي بزرگ دانست و افزود: امسال 5 ميليارد دلار براي حوزه حمل و نقل عمومي در نظر گرفته شده كه اميدواريم به سهم جابجايي 75 درصد مسافران توسط حمل و نقل عمومي ظرف 4 سال آينده دست يابيم.