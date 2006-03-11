بيل بوردهاي تجاري ساليانه10 ميليارد تومان درآمد زايي دارند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فرزاد طالبي، معاون درآمد و تبليغات سازمان زيبا سازي شهر تهران، درگفت وگو با ستادخبري "دومين همايش نقش تبليغات شهري در ارتقاي سطح فرهنگي شهروندان" با بيان اين مطلب گفت : تبليغات با هدف اطلاع رساني عمومي انجام مي شوند و در واقع هدف آن درآمدزايي است. بيل بوردهاي تجاري ساليانه حدود 10 ميليارد تومان درآمدزايي براي اين سازمان دارند. اما اگر مجموعه تبليغات شهري را در نظر بگيريم حدود 300 بيل بورد پرتابل براي اطلاع رساني عمومي و فرهنگي وجود دارد و بقيه تبليغات شهري ساليانه 15 درصد از فضاي مابقي تبليغات شهري بايد به اطلاع رساني فرهنگي اختصاص يابد.

وي در ادامه با بيان اينكه فعاليت بيل بورد ها بر اساس اقتصاد تبليغات شكل مي گيرند، اظهار داشت : تبليغات محيطي شامل مجموعه بيل بوردها و تابلو هاي تبليغات است و نقش تعيين كننده اي در رسانه هاي تبليغاتي ايفا مي كنند.

درچند سال گذشته اين نقش افزايش يافته وسازه هاي جديد تبليغات شهري كه به اين مجموعه، افزوده شده اند. به ارتقاي اين نقش كمك كرده اند. درحال حاضر تبيلغات محيطي نيازمند ساماندهي است كه اگر اين امر صورت پذيرد، منجر به ارتقاي نقش فرهنگي تابلوهاي تبليغاتي خواهند شد.

لازم به ذكر است، فرهنگ سراي هنر " دومين همايش نقش تبليغات شهري در ارتقاي سطح فرهنگي شهروندان " را با مشاركت اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان تهران، سازمان زيبا سازي شهر تهران، انجمن صنفي كانون هاي تبليغاتي استان تهران و انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران ساعت 16 روز يكشنبه 21 اسفند در اين فرهنگ سرا برگزار مي كند.