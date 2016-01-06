مقوله عفاف و حجاب در جامعه نیازمند آسیب شناسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی شهرداری مشهد در نشستی که شامگاه سه شنبه در فرهنگ سرای حجاب و عفاف مشهد برگزار شد حجت الاسلام عبدالحمید صادقی بر ضرورت آسیب شناسی شبکه ای تبلیغ عفاف و حجاب و نیاز به طراحی شبکه ای برای آسیب شناسی تبلیغ و همچنین عوامل گسترش بدحجابی در جامعه تاکید کرد.

این کارشناس دینی در حوزه حجاب و عفاف با اشاره به اهداف کلی این جلسه عنوان کرد: ترویج سبک زندگی عفیفانه در اجتماع هدف اصلی این جلسات است.

عضوموسسه پژوهشی امام سجاد(ع) در این نشست به چند اصل اشاره کرد و افزود: اصل اولی که با توجه به سخن مقام معظم رهبری فعالان فرهنگی باید بدانند این است که درمقابله با تهاجم فرهنگی کار و ابتکار واستفاده از ابزار هنری مهم است.

صادقی با اشاره به اصل دوم که تفاوت کارهای بزرگ با کارهای کوچک در نکات کوچک است، اظهار کرد: در هر کار فرهنگی لازم است که متولیان امر و تولیدکنندگان محتوا از دو مهارت تخصص علمی و آگاهی از امور اجرایی آگاهی داشته باشند.

وی بیان کرد: در تدوین یک محتوای آموزشی باید بدترین و سخت ترین مخاطب را در نظر گرفت با شعار اینکه اگر خودت بجای او می بودی آیا این مطلب را قبول می کردی؟

صادقی با بیان اینکه هر فعال فرهنگی با دو هدف در بحث تحقیق و گسترش مباحث دین قدم می گذارد، اذعان کرد: دین داری و خودسازی و دین مداری و اصلاح جامعه دو مقوله متفاوت است.

وی در ادامه بیان کرد: در شیوه اصل تربیت اسلامی ایجاد محیط مذهبی برای مخاطب و طراحی یک شبکه مسائل فرهنگی و استفاده از بهترین قالب اجراء چهره به چهره است که در شیوه چهره به چهره باید تمام اطلاعات هر فرد را بررسی کنیم و در جایگاه خود به مخاطب برسانیم.

صادقی بهترین موقعیت موجود در جامعه برای برگزاری دوره های آموزشی را دو مورد عنوان کرد و اظهار داشت: مقطع دبستان و متوسطه و جلسات اقشار مذهبی شامل دوره های قرآن و جلسات صالحین بهترین موقعیت ها هستند.

وی به دو دسته از پیامدهایی ناهماهنگی در امر تبلیغ اشاره کرد و اظهار داشت: در این مواقع با یک دسته از مخاطبانی مواجه هستیم که دارای انباری از اطلاعات مستحب و افرادی که خالی از برخی اطلاعات واجب و ضروری هستند روبرو می شویم و در اینجا یک فاجعه وجود دارد که برخی از همین افراد مخاطبانی هستند که در دوره های آموزشی دبستان و راهنمایی یا در جلسات مذهبی حضور پیدا می کنند.

صادقی برای رفع این مشکل دینی که در این دو دسته مخاطبین ایجاد شده است به طراحی شبکه مسائل فرهنگی در چهار بخش اشاره کرد و افزود: اهداف آموزشی این شبکه، آسیب شناسی تبلیغ عفاف و حجاب، بررسی عوامل گسترش بدحجابی در جامعه و شیوه صحیح تبلیغ و گسترش عفاف و حجاب می باشد.

وی در مسئله شناسی حجاب در این شبکه بیان کرد: مخاطب، قالب اجرا، عرصه اجرا و محتوا چهار بخش هستند که فعال فرهنگی در ابتدا باید مخاطب خود را به درستی انتخاب، بعد قالب و بعد از آن عرصه اجرا که می خواهد در چه مکانی آن را اجرا و سپس محتوا را انتخاب کند.

صادقی در ادامه افزود: در این بحث بهترین مخاطب کودک و نوجوان، بهترین قالب، قالب چهره به چهره و کارگاهی، بهترین عرصه مدارس و بهترین محتوا پرداختن به علت ها و ریشه ها به جای معلول ها و شاخه ها است.