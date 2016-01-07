باقرزاده: شمشیربازی المپیکی نشود خودمان مقصریم نه وزارت و کمیته

فضل‌الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه مسابقات شمشیربازی زون آسیا به عنوان آخرین مرحله از رقابت‌های توزیع سهمیه المپیک ۲۵ فروردین ماه در چین آغاز می‌شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه قطعاً در بخش اسلحه سابر مردان و از طریق رنکینگ جهانی، صاحب سهمیه مستقیم المپیک برزیل خواهیم شد، در مسابقات زون آسیا تنها در پنج اسلحه فلوره پسران و دختران، اپه پسران و دختران و سابر دختران شرکت خواهیم کرد.

وی در این رابطه ادامه داد: بر همین اساس از حالا برنامه آماده‌سازی شمشیربازان این اسلحه‌ها را آغاز کرده‌ایم؛ طوری که در اپه پسران اعزام به جام جهانی آلمان را در پیش داریم. در بخش دختران و به دنبال برگزاری اردوی آماده‌سازی در کشورهای اکراین، بلاروس و قطر، چند اعزام برون‌مرزی دیگر هم پیش‌بینی کرده‌ایم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در مورد ترکیب تیم‌های اعزامی به مسابقات زون آسیا نیز گفت: اسفندماه مسابقات انتخابی تیم ملی ویژه این اسلحه‌ها برگزار می‌شود تا وضعیت بازیکنان اعزامی مشخص شود. در مجموع پنج نفر به مسابقات زون آسیا اعزام خواهند شد.

باقرزاده در بخشی از گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه در مسابقات زون آسیا، بانوان شمشیرباز ایران نسبت به پسران کار به مراتب آسانتری در پیش دارند، خاطرنشان کرد: کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، ژاپن، هنگ‌کنگ و قزاقستان به طور حتم از طریق رنکینگ جهانی، صاحب سهمیه المپیک می‌شوند و بنابراین طبق قانون، حضوری در زون آسیا نخواهند داشت. غیبت نمایندگان این‌گونه کشورها در بخش بانوان، کار را برای بانوان ایران به مراتب راحت‌تر و آسانتر می‌کند.

وی در این رابطه ادامه داد: با این اوصاف شمشیربازی ایران حتی این شانس را دارد که از زون آسیا هم صاحب سهمیه شود؛ بارها گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم کسب سهمیه اسلحه سابر ایران از طریق رنکینگ جهانی قطعی است. فقط طی سه ماه آینده و در پایان حضور در مسابقات پادووا ایتالیا، ورشو لهستان و سئول کره جنوبی وضعیت نهایی مشخص خواهد شد. در این رابطه رقابت نزدیکی میان مجتبی عابدینی و علی پاکدامن وجود دارد و حتی احتمال اینکه هر دو بتوانند صاحب سهمیه شوند هم وجود دارد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در بخش دیگری از این گفتگو ضمن ابراز رضایت از اوضاع مالی این فدراسیون، گفت: وزارت ورزش تا به امروز به تمام تعهدات مالی خود عمل کرده طوری که هر زمان پول به دست این وزارتخانه رسیده، سریعاً در اختیار فدراسیون‌ها قرار گرفته است. هیچ فدراسیونی نمی‌تواند مدعی شود بودجه خود را دریافت نکرده است. تا به امروز فدراسیون شمشیربازی بیش از ۸۰ درصد بودجه خود را از وزارت دریافت کرده و کمیته ملی المپیک نیز بودجه ویژه ما را به موقع تخصیص داده است.

فضل‌الله باقرزاده در بخش پایانی این گفتگو اظهار داشت: هیچ مشکل مالی برای اجرای برنامه‌ها و اعزام‌های برون مرزی خود نداریم. اگر در نهایت ما نتوانیم به اهداف خود برسیم و مثلاً سهمیه نگیریم، قطعاً ایراد کار از خودمان است و هیچ فرد و مسئول دیگری مقصر نخواهد بود. وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک حمایت مالی خود را به موقع انجام داده‌اند و هیچ مشکلی از جانب آنها احساس نمی‌شود.