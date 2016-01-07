صادرات محصولات تکنولوژیک ایرانی به کشورهای اسلامی

سید احمد رضا اعلایی طباطبایی، در خصوص نتایج بیستمین دوره آکادمی علوم جهان اسلام که در پنجم دی ماه با حضور دانشمندان جهان اسلام در ایران برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: این کنفرانس دو روزه با حضور دانشمندان عضو آکادمی علوم جهان اسلام از ۲۱ کشور دیگر به غیر از ایران برگزار شد.

وی با بیان اینکه این کنفراس هر ساله در یک کشور برگزار می شود، اظهار داشت: کنفرانس آکادمی علوم جهان اسلام برای دومین بار در ایران برگزار شد که همین میزبانی مزیت زیادی برای کشورمان به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: این کنفرانس فرصت خوبی برای ما در راستای صادرات دستاوردهای تکنولوژیک ایرانی به کشورهای جهان اسلام، ارائه توانمندی خود، ظرفیت صادرات و... را فراهم کرد. طبیعتا اگر این اجلاس در کشورهای دیگر برگزار می شد به این شکل نمی توانستیم آمادگی خود را برای همکاری هایمان در آینده اعلام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه روال کار در این کنفرانس بحث و تبادل نظر در خصوص چالش های همکاری علم و تکنولوژی بود، عنوان کرد: چالش های همکاری های علمی، تکنولوژی و نوآوری در این کنفرانس بین کشورهای جهان اسلام در ۴ بخش مختلف مطرح شد و در هر بخش بحث های تخصصی انجام گرفت.

اعلایی طباطبایی در خصوص اولین بخش این کنفرانس گفت: موضوع بهداشت و سلامت برای بشریت در بخش اول مطرح شد. در این بخش، ایران، عمان، پاکستان و یک نفر از کانادا حضور داشتند که مذاکراتی درباره بهداشت و سلامت انجام گرفت.

وی ادامه داد: در این بخش، رئیس فرهنگستان علوم، شاخص های ایران در حوزه بهداشت و سلامت را مطرح و اعلام آمادگی کرد که می توانیم به سایر کشورهای جهان اسلام در این راستا کمک کنیم.

وی با بیان اینکه ما، به عنوان یک کشور اسلامی در حوزه سلامت از بقیه کشورهای جهان اسلام پیشرفته تر هستیم و دستاوردهای قابل ارائه ای به کشورهای دیگر داریم، گفت: در این جلسه، مشخص شد که ایران می تواند در برخی حوزه ها، تجارب خود را در اختیار کشورهای دیگر اسلامی قرار دهد. همچنین نماینده ای که از سوی کانادا حضور داشت نیز در این خصوص برای ارتقا شاخص های سلامت سایر کشورهای جهان اسلام اعلام آمادگی کرد.

به گفته مدیر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی وفناوری، این کنفرانس همواره در بخش های مختلف با محوریت علم و فناوری پیش رفته است و در آینده مشخص می شود که پیشنهادات مطرح شده از سوی ایران و اعلام نیاز از طرف سایر کشور ها چه زمانی به همکاری منجر می شود.

وی در خصوص اینکه آکادمی علوم جهان اسلام محوریت این تعاملات در حوزه علم و فناوری را دارد، گفت: ممکن است این تعاملات و رسیدن کشورهای جهان اسلام به خواسته هایشان تا یک سال دیگر و تا آکادمی سال آینده به طول بیانجامد.

به گفته اعلایی طباطبایی، برگزاری این کنفرانس بیشتر برای ارتباط کشورهای جهان اسلام معرفی دستاوردهایشان به یکدیگر و ایجاد زمینه های همکاری بیشتر در حوزه علم و فناوری بوده است.

وی در خصوص محور دوم بیستمین کنفرانس آکادمی علوم جهان اسلام عنوان کرد: در این بخش دو برگزیده جایزه مصطفی (ص) دستاورد خود را ارائه و اعلام آمادگی همکاری کردند که می توانند در حوزه فعالیتشان با کشورهای جهان اسلام همکاری کنند.

وی افزود: در بخش دوم این کنفرانس، موضوع «توسعه پایدار در کشورهای افریقایی» مطرح شد. در این بخش که سودان، سنگال، کنیا و اتیوپی حضور داشتند اعلام کردند که برای توسعه کشورشان نیاز به کمک سایر کشورها داریم.

وی با بیان اینکه شرایط سیاسی کشور تاثیر زیادی در حوزه همکاری با علم و دانش ندارد، گفت: ولی در همکاری هایی که در حوزه تکنولوژی و فناوری باشد ممکن است تاثیر داشته باشد. علم و تکنولوژی کمتر تحت تاثیر شرایط سیاسی قرار می گیرند مگر اینکه تکنولوژی خاصی باشد.

مدیر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ادامه داد: در بخش چهارم این کنفرانس، «برنامه پژوهشی مشترک کشورهای اسلامی» مطرح شد.

اعلایی طباطبایی خاطر نشان کرد: در این بخش مطرح شد که دانشگاههای جهان اسلام چگونه و با چه موضوعاتی می توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند و مدل همکاری آنها به چه نحوی انجام گیرد. مالزی، ایران، بنگلادش و پاکستان در این نشست حضور داشتند و برنامه های خود را ارائه کردند.

وی در خصوص جمع بندی این کنفرانس گفت: موضوع اصلی این کنفرانس علم و فناوری و نوآوری برای ایجاد آینده مشترک علم و بشریت بود. این کنفرانس در ایجاد ارتباط بین کشورهای جهان اسلام خیلی موفق بوده است؛ اما خروجی آن نیاز به زمان دارد.

اعلایی طباطبایی اظهار داشت: حوزه سلامت، دستاوردهای مبتنی بر دانش و ارائه آنها به سایر کشورها، نانو، بیوتکنولوژی کشاورزی و بیوتکنولوژی پزشکی، همکاری های پژوهشی ایران با محوریت دانشگاه برتر و ... از محوری های همکاری ایران با کشور های جهان اسلام بود.

وی با اشاره به مسائل ذکر شده توسط معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این کنفرانس بیان کرد: باید مسائل مشترک فی‌مابین کشورهای اسلامی صرفا در جهان اسلام حل و فصل شود. همچنین ظرفیت های کشورهای جهان اسلام نشان می دهد که می توانیم بدون وابستگی به غرب مشکلات خود را در حوزه علم و فناوری برطرف کنیم.