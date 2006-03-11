ديدار رئيس تشكيلات خودگردان با فرستاده كميته چهارجانبه

به گزارش خبرگزاري "مهر" يك منبع نزديك به دفتر رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با اعلام اين خبربه خبرگزاري فرانسه گفت : فرستاده كميته چهارجانبه رئيس تشكيلات خودگردان را از نتايج سفر دوره اي اخير خود به منطقه مطلع خواهد كرد.

ديدارابومازن باولفنسون پيش ازسفررئيس تشكيلات خودگردان به اتريش كه رياست ادواري اتحاديه اروپا را برعهده دارد ، بروكسل و استراسبورگ صورت مي گيرد.

ابومازن قصد دارد در سفر دوره اي خود به اروپا با مقامات اروپايي راههاي حمايت از تشكيلات خودگردان فلسطين مورد بررسي قرار دهد.

تشكيلات خودگردان فلسطين درحال حاضر با تهديدات اروپا و آمريكا براي قطع كمكهاي مالي خود از فلسطينيان مواجه شده است زيرا آنها كمك هاي خود را به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي و پذيرفتن توافقنامه امضا شده با اسرائيل از سوي حماس مشروط كرده اند.