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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۰۳

همايش مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور برگزار مي شود

همايش مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور فردا يكشنبه در سازمان بنادر و كشتيراني برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بنادر و كشتيراني ، اين همايش با هدف ايجاد زمينه براي توسعه اقتصادي مناطق ساحلي، حفاظت از محيط زيست مناطق ساحلي، بهره برداري مناسب از ظرفيت هاي موجود در مناطق ساحلي و هماهنگي و همسوئي در فعاليت هاي بخش هاي دولتي و غير دولتي در 21 اسفندماه در محل سازمان بنادر و كشتيراني برگزار مي گردد.

در طرح بزرگ ملي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور كه هفت استان ساحلي در شمال و جنوب كشور به طور مستقيم و ساير استان‌هاي كشور به صورت غير مستقيم از آن تاثير مي پذيرند، نمايندگان بيش از 20 سازمان و ارگان دست اندركار در امور دريائي مشاركت دارند.

بر اساس اين گزارش، طرح مديريت يكپارچه ساحلي كشور (ICZM) منطبق با راهكار اجرائي فصل حمل و نقل برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور توسط وزارت راه و ترابري، سازمان بنادر و كتشيراني و با همكاري وزارت كشور آغاز شده است.

همچنين ماده 63 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور نيز در اين راستا تعهد نموده است تا به‌منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي سواحلي را همراه با تعيين مسئوليت دستگاه‌هاي ذيربط تدوين نمايد.

کد مطلب 301836

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