آغاز اجرای طرح «فرزندآوری» برای ۲ هزار خانواده تهرانی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه بانوان استان تهران با حضور سید حسین هاشمی استاندار تهران در ساختمان استانداری برگزار شد. در این جلسه عنوان شد که فاصله فرزندآوری در ایران از ازدواج تا تولد فرزند بیش از ۵ سال است اما تهران برای پایلوت انتخاب شده تا طرح فرزندآوری در آن اجرا شود.

یکی از کارشناسان اعلام کرد: با همکاری آموزش و پرورش و امور بانوان استانداری تهران و دانشگاه تهران در مناطق سه، ۱۶، هشت و ۶ این طرح اجرایی شود به نحوی که در ۱۰ مدرسه دخترانه و پسرانه پیش دبستانی و دبستان ۱۰۰۰ خانواده را به عنوان جامعه هدف انتخاب کرده و فرهنگ سازی را آغاز می کنیم. البته در این طرح، مدارس شاهد را هم قرار دادیم که در مجموع ۲ هزار خانواده می شوند و پس از اجرای طرح هم نتیجه اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش در این طرح قرار است الگوی مناسب فرزند آوری و تحکیم خانواده به شیوه درست و صحیح (سن ازدواج، فاصله فرزند آوری، رشد جسمی و اصول تربیت فرزند، عوامل جسمی و روحی در تحکیم خانواده، تشویق برای ارتباط با مراکز مشاوره و ... ) آموزش داده شود. همچنین مدرسین (اساتید بهداشت، تربیتی، علوم دینی و پرورشی) این طرح در ۲۰ ساعت آموزش ویژه و تخصصی داده شده و ۳ جلسه هم آموزش کارگاهی برای این افراد برگزار می شود.

در این جلسه اعلام شد که در مدت ۶۰ روز مدرسین این طرح از سوی اولیا و مربیان مدارس معرفی و انتخاب شده و آموزش دیده و کار آغاز می شود.