نگران فراموش شدن بدهی دولت به تامین اجتماعی هستیم/مخالفت با ادغام

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتقادی به ادغام صندوق های درمان تامین اجتماعی با دیگر صندوق ها ندارم گفت: این ادغام به معنای از بین بردن سرمایه های کارگران است و اگر روزی این اتفاق بیفتد، کسانی که رای به این مسئله داده اند باید در برابر صاحبان اصلی این صندوق پاسخگو باشند.

وی با اعلام اینکه نباید در بحث ادغام صندوق ها اشتباهی صورت بگیرد، گفت: متاسفانه مطالب با یکدیگر تداخل می شود. بحث ادغام صندوق تامین اجتماعی به خصوص بخش درمان آن با بقیه بیمه ها هرگز مورد نظر نیست و با ادغام این بخش ها به شدت مخالفت می کنیم.

قاضی پور با تاکید بر اینکه باید بین بخش خصوصی و دولتی تفاوت قائل شویم گفت: همه صندوق های بازنشستگی متعلق به دولت است و ادغام آنها می تواند هزینه های جاری این صندوق ها را کاهش بدهد. از سوی دیگر در بین این صندوق ها هماهنگی در تصمیم گیری و اجرا به وجود می آید.

وی خواستار تفاوت و تمایز صندوق تامین اجتماعی با دیگر صندوق های دولتی شد و گفت: سازمان تامین اجتماعی مربوط به کارگران است. بنابر این اساسنامه و شاکله سازمان تامین اجتماعی جدا از آن است که در چارچوب دولتی تعریف شود.

نماینده ارومیه، کسانی که پیگیر ادغام تامین اجتماعی در دیگر صندوق ها هستند را مخاطب قرار داد و گفت: صندوق تامین اجتماعی خون بهای کارگران است و نباید اجازه دهیم که تامین اجتماعی به وزارتخانه دیگر یا خود دولت منتقل شود.

وی خواستار کمک دولت به سازمان تامین اجتماعی شد و گفت: اکنون دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و دایم نیز بر این بدهی افزوده می شود. بنا بر این نگران روزی هستیم که با ادغام تامین اجتماعی در دیگر صندوق ها، بدهی دولت این سازمان نیز به فراموشی سپرده شود.

قاضی پور در پاسخ به اینکه اگر تامین اجتماعی با دیگر صندوق ها ادغام بشود، چه اتفاقی می افتد گفت: این اقدام از ریشه اشکال دارد و ما مخالف آن هستیم. بنابر این حرفی برای احتمال ادغام این صندوقها نمی ماند.