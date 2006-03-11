انتقاد نماينده قم از نحوه اداره جلسات بررسي لايحه بودجه 85

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد ميرمحمدي در پايان جلسه علني امروز نهاد قانونگذاري در جمع خبرنگاران افزود: دولت يك هزار و 200 ميليارد ريال در بند (ط) براي وام دانشجويان سراسر كشور در نظر گرفته بود كه اين مبلغ در كميسيون تلفيق به ذيل بند (ك) انتقال يافت و در اختيار صندوق هاي رفاه قرار گرفت.

وي ادامه داد: در صحن علني، بند (ط) به لايحه دولت بازگشت داده شد كه اگر راي مي آورد، وام دانشجويان از همان محل تامين مي شد، اما راي نياورد و با اين حساب، فقط بند (ك) باقي ماند كه آن هم اگر به نظر آقاي جهرمي عمل و به لايحه دولت برگشت داده مي شد، وام دانشجويان حذف مي شد.

نماينده قم تصريح كرد: ضرورت داشت رئيس مجلس كه خود يك شخصيت دانشگاهي است، نسبت به اين موضوع حساسيت بيشتري نشان مي داد و آقاي مفتح مخبر كميسيون تلفيق نيز وقت بيشتري مي گذاشت و در صحن صحبت مي كرد.

مير محمدي در عين حال در خاتمه از اينكه نمايندگان به پيشنهاد حذف وام دانشجويي راي ندادند و مانع از بروز يك بحران شدند، ابراز خرسندي كرد.