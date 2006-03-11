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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۱۶

انتقاد نماينده قم از نحوه اداره جلسات بررسي لايحه بودجه 85

انتقاد نماينده قم از نحوه اداره جلسات بررسي لايحه بودجه 85

رئيس فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس شوراي اسلامي از غلامعلي حداد عادل به خاطر اجرا نكردن آئين نامه داخلي مجلس در اداره كردن جلسات بررسي لايحه بودجه 1385 كل كشور انتقاد كرد و گفت: اين مسئله ممكن بود در جلسه علني امروز به خذف وام دانشجويي منجر شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد ميرمحمدي در پايان جلسه علني امروز نهاد قانونگذاري در جمع خبرنگاران افزود: دولت يك هزار و 200 ميليارد ريال در بند (ط) براي وام دانشجويان سراسر كشور در نظر گرفته بود كه اين مبلغ در كميسيون تلفيق به ذيل بند (ك) انتقال يافت و در اختيار صندوق هاي رفاه قرار گرفت.

وي ادامه داد: در صحن علني، بند (ط) به لايحه دولت بازگشت داده شد كه اگر راي مي آورد، وام دانشجويان از همان محل تامين مي شد، اما راي نياورد و با اين حساب، فقط بند (ك) باقي ماند كه آن هم اگر به نظر آقاي جهرمي عمل و به لايحه دولت برگشت داده مي شد، وام دانشجويان حذف مي شد.

نماينده قم تصريح كرد: ضرورت داشت رئيس مجلس كه خود يك شخصيت دانشگاهي است، نسبت به اين موضوع حساسيت بيشتري نشان مي داد و آقاي مفتح مخبر كميسيون تلفيق نيز وقت بيشتري مي گذاشت و در صحن صحبت مي كرد.

مير محمدي در عين حال در خاتمه از اينكه نمايندگان به پيشنهاد حذف وام دانشجويي راي ندادند و مانع از بروز يك بحران شدند، ابراز خرسندي كرد.

کد مطلب 301839

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