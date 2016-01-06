دعوت استاندار تهران از خیرین برای کاهش آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه بانوان استان تهران گفت: فضای مجازی بهترین مسیر برای اجرای طرح فرزندآوری در استان تهران است و اکثر بانوان هم با این فضا آشنا هستند که می شود از آن بهره گرفت. چاره ای هم نداریم چون فعلا شبکه استانی تلویزیونی نداریم و اگر این مهم محقق شد از این شبکه هم می توان برای برگزاری میزگردهای تخصصی استفاده کرد و حتی رادیو تهران و رسانه ها هم می توانند در این مهم همراه باشند.

استاندار تهران گفت: همیشه این بحث ها در کشور زیر سایه بوده که باید عملا وارد میدان شد تا خانواده ها بیشتر آگاه شوند.

هاشمی گفت: کمپ شفق را بعد از بازسازی و تامین امکانات ویژه زنان معتاد و خیابانی تهران اختصاص دادیم تا سطح جامعه از این آسیبها برطرف شود و دیگر در تهران شاهد حضور زنان متجاهر و معتاد نباشیم. مقام معظم رهبری هم با مشاهده و گزارش آسیب های اجتماعی در شهر بسیار متاثر شدند و دستوراتی هم فرمودند که باید همت کنیم این چالش برطرف شود.

استاندار تهران اعلام کرد: در موضوع سرپرستان خانواده اگر این سرپرست دچار اعتیاد و آسیب شده باشد بدون محدودیت کمیته امداد به سرعت وارد شده و خانواده را تحت پوشش قرار می دهد.

هاشمی گفت: ما قرارگاه آسیبهای اجتماعی را با حضور چهره های برتر در این خصوص اعم از روسای بهزیستی کشور، کمیته امداد و غیره تشکیل دادیم. هرچند این قرارگاه از نظر قانونی جایگاهی ندارد اما نتایج آن را داریم مشاهده می کنیم. همه هم الحمد لله پای کار هستند و به طرف بهبودی حرکت می کنیم.

استاندار تهران اظهار داشت: هنر ما باید این باشد که خیرین را به این سمت سوق دهیم و واقعا نیاز به کمک داریم چون بودجه های دولتی کفاف این اقدامات را نمی دهد.