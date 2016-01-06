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۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۳۵

دعوت استاندار تهران از خیرین برای کاهش آسیب های اجتماعی

دعوت استاندار تهران از خیرین برای کاهش آسیب های اجتماعی

استاندار تهران از خیرین درخواست کرد برای کاهش آسیبهای اجتماعی وارد صحنه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه بانوان استان تهران گفت: فضای مجازی بهترین مسیر برای اجرای طرح فرزندآوری در استان تهران است و اکثر بانوان هم با این فضا آشنا هستند که می شود از آن بهره گرفت. چاره ای هم نداریم چون فعلا شبکه استانی تلویزیونی نداریم و اگر این مهم محقق شد از این شبکه هم می توان برای برگزاری میزگردهای تخصصی استفاده کرد و حتی رادیو تهران و رسانه ها هم می توانند در این مهم همراه باشند.

استاندار تهران گفت: همیشه این بحث ها در کشور زیر سایه بوده که باید عملا وارد میدان شد تا خانواده ها بیشتر آگاه شوند.

هاشمی گفت: کمپ شفق را بعد از بازسازی و تامین امکانات ویژه زنان معتاد و خیابانی تهران اختصاص دادیم تا سطح جامعه از این آسیبها برطرف شود و دیگر در تهران شاهد حضور زنان متجاهر و معتاد نباشیم. مقام معظم رهبری هم با مشاهده و گزارش آسیب های اجتماعی در شهر بسیار متاثر شدند و دستوراتی هم فرمودند که باید همت کنیم این چالش برطرف شود.

استاندار تهران اعلام کرد: در موضوع سرپرستان خانواده اگر این سرپرست دچار اعتیاد و آسیب شده باشد بدون محدودیت کمیته امداد به سرعت وارد شده و خانواده را تحت پوشش قرار می دهد.

هاشمی گفت: ما قرارگاه آسیبهای اجتماعی را با حضور چهره های برتر در این خصوص اعم از روسای بهزیستی کشور، کمیته امداد و غیره تشکیل دادیم. هرچند این قرارگاه از نظر قانونی جایگاهی ندارد اما نتایج آن را داریم مشاهده می کنیم. همه هم الحمد لله پای کار هستند و به طرف بهبودی حرکت می کنیم.

استاندار تهران اظهار داشت: هنر ما باید این باشد که خیرین را به این سمت سوق دهیم و واقعا نیاز به کمک داریم چون بودجه های دولتی کفاف این اقدامات را نمی دهد.

کد مطلب 3018393

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