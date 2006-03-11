"زادورا"، "نارنيا"، "قاعده بازي"، "نقشه پرواز" و "شكست ناپذير" را در نوروز ببينيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مشخصات تعدادي از فيلم هاي سينمايي كه در ايام تعطيلات نوروزي از شبكه هاي مختلف تلويزيوني پخش مي شوند از اين قرارند:

زادورا ZATHURA

كارگردان: جان فاوريو

بازيگران: جاش هاچرسن، جونا بوبو، تيم رابينز، كريستين استيوارت

خلاصه فيلم: داستان دو برادر 10 ساله و شش ساله است كه با يكديگر رقابت دارند و هر يك سعي دارند به نحوي توجه پدرشان را به خود جلب كنند. يك روز پدر آنها را نزد خواهر بزرگشان مي گذارد تا از آنها مراقبت نمايد اما ...

نارنيا (وقايع نگاري نارنيا)

كارگردان: آندرو آدامسون

بازيگران: جودي مكينتاش - جورجي هنلي، اسكاندار كينز، ويليام موزلي

خلاصه فيلم: داستان زماني آغاز مي شود كه جنگ جهاني دوم به شدت در جريان است و لندن مرتبا بمباران مي شود. لندني ها در پي يافتن جاي امني هستند تا از آسيب حملات هوايي در امان باشند. خانم بوسني يكي از افرادي است كه همسرش در جنگ است و او وظيفه مراقبت از بچه ها را بعهده دارد او براي دور نگه داشتن فرزندانش از جنگ آنها را به يك منطقه روستايي مي فرستد اما در آنجا ...

قاعده بازي

محصول: كشور هندوستان (2003)

كارگردان: يوسف خان

بازيگران: ساني ديول، سوتيل شتي، آجي جادجا، سلينا جتيلي، گلشان گرور

خلاصه فيلم: روهان و ماليا دوستان نزديك و صميمي هستند ماليا به كار تجارت مشغول است و مي خواهد ثروتمندترين و مشهورترين تاجر كشور شود اما روهان فردي ساده دل است و به همين دليل سانژ با ترا شيفته بي آلايشي روهان مي شود چيزي نمي گذرد كه ...

نقشه پرواز

كارگردان: رابرت شوون كي

بازيگران: جودي فاستر، پيتر سارس گارد، اركا كريستنسن، كيت بي هان، گرنا اسكاچي، جوديث اسكات و ...

خلاصه فيلم: خانمي كه مهندس هواپيما مي باشد شوهرش در برلين از پشت بام سقوط مي كند و مي ميرد. اين خانم قصد دارد تابوت شوهرش را با هواپيما از برلين به آمريكا ببرد. اما در هواپيما درگير يك هواپيما ربايي مي شود يكي از ماموران پلس هوايي مستقر در هواپيما به كمك تابوت ساز و يكي از مهمانداران مقادير بمب در تابوت مخفي مي كنند و اين تابوت را در بار هواپيما جا مي دهند و ...

شكست ناپذير(تاريخ 26/12/84)

محصول: امريكا سال 2000

كارگردان: ام، نايت شامالان

بازيگران: پروس ويلس، ساموئل دل جكسون، رابين رايت پن، اسپنسرتريت كلارك

خلاصه فيلم: در سال 2000 ميلادي ديويد دان بازيگر پيشين فوتبال آمريكا در يك محله كارگري فيلادلفيا در پي يافتن مفهوم تازه اي براي ادامه حيات است. او پس از يك مصاحبه استخدامي در نيويورك تصميم به ترك همسر و فرزندش دارد. اما قطار حامل او دچار سانحه مرگباري مي شود و ...