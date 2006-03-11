اعتبارات نيروي انتظامي به 60 ميليارد تومان رسيد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار اسكندر مومني در حاشيه برگزاري همايش روساي پليس 110 كشور ، به خبرنگاران افزود: در طول 5 سال اخير بستر كارهاي جهشي ، آموزشي ، انضباطي ، نظارتي و كنترلي ناجا گسترش يافته و با اختصاص اين بودجه تلاش خواهيم كرد به افزايش تجهيزات و امكانات دست يابيم.

وي با ارايه گزارشي از عملكرد يك ساله پليس 110 و معاونت انتظامي ناجا افزود: نظارت و كنترل از اولويت هاي تمام نيروهاي مستقر در استانهاي كشور بوده است.

معاون انتظامي ناجا تصريح كرد: بهبود عملكرد و كاهش خطا در بخش كشفيات حوزه مواد مخدر بسيار بيش از سالهاي گذشته بوده است.

مومني تاكيد كرد: نزديك به 40 درصد كشفيات و سرقت ها و 50 درصد دستگيري ها در پاسگاهها و كلانتري ها بوده است.

وي ياد آور شد: بخش مهمي از مشكلات قانوني نگهبانان محله رفع شده است و در همين زمينه 4 يگان انتظامي راه اندازي شده و از فردا يگان حفاظت سازمان جنگلها در مراتع نيز راه اندازي خواهد شد.

مومني به 30 ميليون تماس با پليس 110 اشاره و افزود: 10 ميليون مورد از تماسهاي مردمي مربوط به راهنمايي ، همكاري ، احساس مسئوليت و پيشگيري جرم بوده است.