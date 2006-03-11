بيش از 15 هزار تابلو ترافيكي جديد در معابر تهران نصب شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اعلام كرد: از ابتداي سال جاري تا آخر بهمن 84 ، 15 هزار و 424 تابلوي راهنمايي و راهنندگي در خيابان ها و بيش از 9000 متر علائم بزرگراهي و تابلوهاي هدايت مسير در بزرگراه هاي تهران نصب شده و علاوه بر آن در نيمه اول اسفند 390 تابلوي راهنماي مسير در معابر بزرگراهي و 500 تابلوي مشابه در معابر درون شهري مورد تعمير و تعويض قرار گرفته كه عمليات مذكور در 3 شيفت كاري و به صورت شبانه روزي تا آخرين روز سال جاري ادامه خواهد يافت.

بنابراين گزارش ، از ابتداي سال جاري تا آخر بهمن امسال ، 8 ميليون و 438 هزار متر از معابر تهران خط كشي شده كه 250 هزار متر از آن به منظور ايمني بيشتر شهروندان به خط كشي عابر پياده اختصاص يافته و 5/1 ميليون متر ديگر نيز در اسفند ماه خط كشي خواهد شد كه به اين ترتيب ميزان خط كشي معابر شهري در سال 84 از 10 ميليون متر فراتر خواهد رفت.

مديرعامل شركت علائم راهنمايي و فني شهرداري تهران كه مسئوليت توليد و نصب علائم و تجهيزات ايمني و ترافيكي را بر عهده دارد ، اظهار داشت: در حال حاضر تمامي نيروهاي اين شركت چه در بخش توليد در كارخانه و چه در بخش نصب در سطح شهر به طور شبانه روزي و در 3 نوبت كاري مشغول كار هستند.

مهندس بهنام خشنودي تصريح كرد: شركت عرف ايران به عنوان تخصصي ترين شركت تجهيزات ايمني و ترافيكي معابر شهري ، نسبت به ساخت انواع محصولات ايمني ، فني و راهنمايي از قبيل تابلوها و علائم ترافيكي ، گاردريل هاي كنار بزرگراه ها ، سرعت گيرها و شبرنگ ها و ساير تجهيزات ترافيكي اقدام مي كند.