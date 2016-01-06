به گزارش خبرگزاری مهر، زیدان دوشنبه شب به عنوان سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید جایگزین رافائل بنیتس شد.

دیلی تلگراف در مطلبی که بر روی خروجی سایت خود قرار داده، آورده است: زیدان یازدهمین مربی تیم فوتبال رئال مادرید در دوره ۱۳ ساله مدیریت فلورنتینو پرس است.

در ادامه این خبر آمده است: مدیرعامل رئال مادرید در این تیم مربیان با تجربه ای چون ژوزه مورینیو، کارلو آنچلوتی و رافائل بنیتس که سابقه قهرمانی در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را دارند را به خدمت گرفته است. استخدام مربیان تازه‌کاری چون زیدان و کارلوس کی‌روش هم در کارنامه پرز به چشم می خورد.

مارکا هم روز گذشته ضمن انتشار خبر استخدام زیدان نوشت: طرح مادرید این است که طرحی وجود ندارد. پروژه ای در کار نیست. طرح، فلورنتینو پرس است.