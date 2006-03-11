عمليات الكترونيكي نظام بانكي با تحريم ايران هم مختل نمي شود/ سيستم پرداخت ملي شهريور 85 راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، مسيح قائميان در جمع خبرنگاران گفت:ما پيش از اين هم تجربه اعمال فشارهاي تحريمي عليه ايران را داشته ايم؛بنابراين به گونه اي سيستم را طراحي كرده ايم كه در صورت اعمال فشار ، گردش پول دراقتصاد كشور دچار اختلال نشود.

عضوهيئت مديره شركت داده پردازي ايران گفت: ما گزينه تحريم را فرض محالي مي دانيم اما به طوركامل خود را براي مواجه با اين اعمال فشارها آماده كرده ايم.

وي افزود: تحريم اينترنتي ازسوي اتحاديه اروپا و آمريكا غير ممكن و محال است ،اما خودكفايي ومهندسي كشور به‌جايي رسيده است كه ما درآينده نزديك شرايط را براي بومي و ملي كردن اينترنت فراهم خواهيم كرد.

به گفته قائميان، شركت داده پردازي ايران به زودي با راه اندازي ديتاسنتر، سايت‌هاي ايراني را ميزباني خواهد كرد.

وي درعين حال به گردش پول و سرمايه در اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت:اروپايي ها و آمريكايي ها سالهاست كه بر ما فشار وارد كرده اند تا شرايط را بر ما سخت كنند؛ اما آنها از اين نكته غافل هستند كه تحريم هاي قبلي ضريب خودكفايي را در بين مهندسان كشور ما افزايش داده است.

وي گفت: اطمينان مي‌دهيم كه در صورت اعمال هر گونه فشار عليه ايران، گردش پولي ومالي كشور دچار اختلال نشود.

وي همچنين در مورد احتمال اختلال در خريد و فروش سهام و داد وستد سهام گفت: اين موضوع نيز كاملا منتفي است چرا كه مهندسان ايراني گردش سهام را كاملا بومي وملي كرده اند.

رئيس هيات مديره شركت ملي انفورماتيك ، تمام شركت هاي مهندسي تحت اختيار دولت به طور كامل آمادگي اجراي سياست هاي مبتني برداد و ستد سهام و تجارت الكترونيكي را دارند و به زودي برنامه هاي جامع خود را در اين زمينه اعلام خواهند كرد.

مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك به قرار داد شركت خدمات انفورماتيك با بانك صادرات و ملي ايران اشاره كرد و گفت: به‌زودي تمام شعب و صندوق هاي دريافت و پرداخت اين بانك ها مكانيزه و الكترونيكي خواهد شد، به گونه اي كه مردم مي توانند با اجراي اين طرح هرگونه عمليات بانكي را بصورت الكترونيكي وماشيني انجام دهند.

وي به مزاياي اجراي اين طرح اشاره كرد وگفت: به اين دليل كه بانكداري الكترونيكي هزينه پول و گردش آن را بسياركاهش مي دهد به‌طور قطع در كاهش نرخ بهره نيزدست بانك ها را باز خواهد گذاشت.

وي افزود: اين شركت پس از طراحي و راه اندازي سيستم هاي متمركز سيبا،شتاب،سپهر،مهر وشتاب در نظام بانكي در حال طراحي سيستم پرداخت ملي است.

قائميان با اشاره به اينكه اين سيستم شهريورماه سال آينده راه اندازي مي شود،اضافه كرد: با راه اندازي اين سيستم نقل وانتقالات با حجم بالاي پول امكان پذير مي شود وارتباط با شعب خارجي بانك ها به سادگي وبا امنيت لازم صورت مي پذيرد.

وي با بيان اينكه مشكل نرم افزاري بانك هاي سپه وتجارت براي ارتباط با شتاب اوايل سال آينده برطرف مي شود،اظهارداشت: بيشترين مشكل باجه هاي خود پرداز به خرد بودن اسكناس ها مربوط مي شود.

قائميان با اشاره به اينكه تنها راه حل اين مشكل رايج كردن خريد توسط كارت هاي اعتباري وتوسعه كارت خوان‌ها در سراسر كشوراست،تصريح كرد: درحال حاضر حدود 60 هزاركارت خوان درمراكز خريد وجود دارد در حالي كه تعداد مورد نياز كشور بيش از سه ميليون دستگاه است.

وي ادامه داد: طبق استانداردهاي بين المللي براي هردو هزاركارت بايد يك دستگاه خود پرداز وجود داشته باشد و درحال حاضر با وجود 12 ميليون كارت، تنها چهار هزاردستگاه در نظام بانكي فعال هستند وبايد دوهزاردستگاه جديد وارد مدارشود.