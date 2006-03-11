خانه و باغ اتحاديه تهران اثر ملي شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاونت فرهنگي و ارتباطات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران اعلام كرد: اين اثر تاريخي كه به خانه امين السلطان نيز شهرت دارد ، همانند ديگر خانه - باغ هاي دوره اي قاجاريه داراي بخش هاي اندروني و بيروني همراه با تزئينات و آرايه هاي معماري آن دوره است كه به دليل نوع كاربري از 2 جهت داراي درهاي ورودي و خروجي است.

موقعيت منزل امين السطان بين 2و خيابان اصلي تهران يعني لاله زار و فردوسي قرار گرفته و از هر 2 خيابان مي توان به آن وارد يا خارج شد. علاوه بر اين شمال و جنوب اين مجموعه را بناهاي ارزشمند تاريخي مربوط به دوره قاجاريه و پهلوي در بر گرفته كه هر كدام از نظر ساختار، كاربري و نقشه داخلي در خور توجه اند.

اين بنا توسط ميرزا ابراهيم خان امين السلطان - قهوه چي باشي ناصرالدين شاه - احداث گرديده كه بعدها توسط پسر وي ميرزا علي اصغر خان اتابك داراي الحاقات و بناهاي اضافه ديگري شد.

در طول صدراعظمي ميرزا علي اصغر خان ، اين بنا قبله گاه مراجعان بوده و تصميمات خاص درباره سياست ايران در آن گرفته شده است.

اين بنا كه داراي مالكيت خصوصي است ، از ابتدا كاربري مسكوني داشته و هم اينك نيز تماما در اختيار وراث اتحاديه قرار دارد كه از آن به عنوان محل سكونت استفاده مي كنند.