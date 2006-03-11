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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۵۱

نماينده مسجد سليمان در جمع خبرنگاران:

آژانس انرژي اتمي خودزني كرده است

عضو هيات رئيسه فراكسيون وفاق با اشاره به ارائه گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت گفت: به نظر مي رسد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي يك نوع خودزني را انجام داده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اميدوار رضايي در حاشيه جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينكه ارائه گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت چه تبعاتي براي آژانس دارد، گفت: ارائه گزارش پرونده ايران، وظيفه و تعهد آژانس را سياسي و امنيتي مي كند. همچنين آژانس اختيار خودش را كم كرد.

وي با تاكيد بر اينكه ارائه گزارش پرونده ايران به ضرر آژانس تمام خواهد شد، تصريح كرد: اين امر باعث يك بدعتي خواهد شد تا در آينده هم از اين كارها رخ دهد.

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران بايد براي فراز و فرودها برنامه ريزي كارشناسي داشته باشد، تصريح كرد: مي توان احتمالات متعدد را پيش بيني كرد كه چه اتفاق مي افتد و نسبت به هر كدام در چارچوب قوانين بين الملل و با توجه به منافع ملي، آن برنامه را دنبال كرد.

رضايي در پايان تاكيد كرد: آمريكا در جهت منفي حل مسالمت آميز پرونده هسته اي نقش كليدي دارد.

کد مطلب 301855

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