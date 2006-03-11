200 ميليون دلار به نوسازي تجهيزات پزشكي بيمارستان ها اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي درآمدي لايحه بودجه 85 كل كشور و بر اساس بند « ذ » تبصره 2 نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند به منظور نوسازي تجهيزات پزشكي بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني دولتي، اورژانس هوايي، آزمايشگاههاي مرجع و غذا و دارو، سازمان انتقال خون، انستيتو پاستور و مراكز درماني و توانبخشي خاص جانبازان به ويژه نخاعي، شيميايي و اعصاب و روان معادل 200 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي موضوع اعتبار 503832 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و دستگاههاي فوق الذكر قرار مي گيرد.

همچنين حقوق گمركي ماليات، حقوق ورودي، سود بازرگاني و عوارض تجهيزاتي كه از محل اين بند وارد مي شود به صورت جمعي خرجي موضوع رديف 110403 قسمت سوم اين قانون و 503814 قسمت چهارم اين قانون منظور مي گردد.

بر اساس اين مصوبه به دولت اجازه داده شد معادل 40 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت نموده و پس از فروش درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي واريز و معادل صد در صد آن را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهد تا بر اساس موافقت نامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي مطالعه و اجراي 2000 تخت بيمارستاني در شهرهايي كه با مراعات شاخص هاي زير اولويت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي گردد هزينه شود:

اولويت 1 : شهرستان هاي فاقد تخت بيمارستاني با حداقل جمعيت پنجاه هزار نفر و با حداقل 50 كيلومتر فاصله مركز آن از نزديك ترين بيمارستان.

اولويت 2: شهرهايي كه جمعيت آنها بين 20 تا 50 هزار نفر است مراكز بهداشتي، درماني شبانه روزي با امكانات تخصصي، تسهيلات زايماني، آمبولانس و 10 تخت اورژانس بستري ايجاد مي شود.

اولويت 3: بيمارستان هاي جايگزين در شهرستان هايي كه بيمارستان آن فرسوده بوده و بيش از 50 سال قدمت دارد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف شد اعتبار تكميل بيمارستان هاي مزبور را براي سنوات بعدي برآورد و ضمن درج آن در موافقت نامه متبادله در بودجه هاي سنواتي آتي منظور نمايد.

به موجب اين مصوبه اعتبار اين بخش از 500 ميليارد ريال به 1200 ميليارد ريال افزايش يافت.