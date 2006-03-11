سعد كميل داربي را مديريت كرد / عده اي تلاش مي كردند براي بازيكنان ذهنيت سازي كنند

رئيس كميته داوران فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: اين داور كويتي ازتجربه كافي براي قضاوت اين ديدارحساس وسنگين برخوردار بود وشايد تنها نقطه ضعف او استفاده كمتر ازكارتهاي زرد و قرمز بود كه بعد ازپايان بازي خود سعد كميل هم بر اين مسئله اذعان داشت ومعتقد بود تا آنجا كه به روح قانون لطمه اي وارد نشد، سعي كردم از اهرم هاي اينگونه اهرمهاي فشار استفاده نكنم.

غياثي درخصوص اينكه گفته مي شود سعد كميل در استفاده ازكارتهاي زرد و قرمزكاملا توجيه شده بود، اظهارداشت: به اعتقاد من داوري كه از اعتبار وحيثيت جهاني برخوردار است ومسابقات مهمي نظير رده بندي جام جهاني 2002 وفينال جام ملتهاي آسيا را قضاوت كرده هرگز با اين كار آبروي خود را درمعرض خطرقرارنخواهد داد و اينگونه مسائل ازسوي افرادي مطرح مي شود كه قصد حاشيه سازي دارند وطرح مسئله دو اخراجي در دربي نيزنمونه ديگري بود تا بي جهت براي بازيكنان ذهنيت ايجاد كنند و ذهن آنها را ازبازي سالم دورنمايند.

وي تصريح كرد: با تمام جوسازي ها وحاشيه پردازي هاي پيرامون ديدار استقلال و پرسپوليس اين مسابقه به خوبي برگزارشد و داوري اين مسابقه درحد بسيارخوبي بود و كمترين مشكلي نداشت. با مسائلي كه هنوز پيرامون اين ديدار وجود دارد بنده كماكان معتقدم بايد همچنان براي داربي از داوران خارجي استفاده كرد.

وي در ادامه درخصوص وضعيت مسعود مرادي وشانس حضور او درجام جهاني تصريح كرد: به توصيه رئيس دپارتمان داوري كنفدراسيون فوتبال آسيا وبراي دوري مرادي ازبازيهاي تنش زا قصد داريم ظرف دوهفته آينده از اين داورخوب كشورمان در بازيهاي داخلي استفاده نكنيم تا مرادي با آمادگي روحي مناسبي دركلاس فروردين ماه جاري در آلمان شركت كنند وبتواند به عنوان يكي از داوران آسيايي درجام جهاني حضور يابد كه به اعتقاد من مرادي ازشانس بالايي در اين زمينه برخوردار است.