خوش چهره: اقتصاد مقاومتی به معنی خودکفایی نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش هایی از نظرات دکتر خوش چهره که در صوت فوق می شنوید به این شرح است؛

اقتصادی که ما می‌خوانیم اقتصاد رقابتی است که در آن منافع گروه‌ها حداکثر می‌شود. البته بین گروهها تعارض وجود دارد و همه می‌خواهند رقبایشان را از بازار خارج کنند و به سمت انحصار بروند. شکل ظاهری آن رقابت است اما در آن تعارض وجود دارد. شرکت‌ها با هم dumping می‌کنند و در اروپا قوانین ضد آن بسیار وجود دارد.

در اقتصاد مقاومتی اولین چالش عدم درک مفهومی است، عده‌ای آن را اقتصاد ریاضتی می‌دانند؛ اما اینگونه نیست بلکه در حقیقت نوعی بینش است و تاکتیک نیست. یعنی در صحنه گل و بلبل نیست یک صحنه تقابلی است و هنر شما در مدیریت این است که آسیب‌ها را کاهش دهد. در اقتصاد مقاومتی باید آسیب‌ها شناسایی شود و رفع گردند.

اقتصاد مقاومتی به معنی خودکفایی نیست بلکه به معنی کاهش وابستگی‌های تهدیدزا است.