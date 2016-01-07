به گزارش خبرگزاری مهر، با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کلیه جوامع و به خصوص جوامع رو به توسعه و نقش فزاینده انان در ابعاد مختلف زندگی و همچنین روند رشد علائق مذهبی نسل های جدید در کشورهای اسلامی، تندروها و افراط گرایان مذهبی نیز با توجه به محدودیت ها ایجاد شده توسط حاکمان کشورهای مختلف در جامعه واقعی از فضای مجازی به عنوان بهترین عامل ارتباطات در عصر و تاثیر گزاری بر جامعه استفاده می نمایند.

بر اساس آمارهای اعلام شده از جمعیت ۳۰ میلیونی مالزی ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاربر شبکه اینترنت هستند و ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر عضو شبکه فیسبوک بوده و در این شبکه فعالیت می کنند.

شبکه‌های اجتماعی در ۶۴ درصد از جمعیت این کشور جنوب شرق آسیا نفوذ کرده است و برخی آمارها نشان می‌دهد هر مالزیایی به طور متوسط ۲۳۳ دوست در شبکه‌های اجتماعی دارد.

بر اساس گزارش نهادهای امنیتی مالزی تاکنون هیچ گروهی در شبکه های اجتماعی مختلف از قبیل فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام از گروه تروریستی داعش فعال تر نبوده است.

گروه تکفیری داعش در استفاده از رسانه های اجتماعی تخصص بیشتری کسب کرده و با استفاده از ۲۳ زبان که آخرین آن «ماندرینپ» (زبان چینی) است، تفکرات تروریستی خود را گسترش می دهد.

افراط گرایان مذهبی و تروریست با راه اندازی تلویزیون های آنلاین که از طریق ماهواره به صورت ۲۴ ساعته کار می کنند به نشر افکار و عقاید خود مشغول بوده و هر فردی نیز به راحتی چه از طریق اینترنت و چه از طریق ماهواره توانایی رصد آنان و کسب اخبار و اطلاعات منشره توسط آنان را خواهد داشت

براساس گزارشات اعلام شده توسط پلیس مالزی داعش از روش های مختلفی برای جذب نیرو استفاده می کند. جذب شدگان نیازی برای رفتن به سوریه ندارند، زیرا آنها از طریق آنلاین می توانند برای همراهی با داعش سوگند بخورند و دختران جذب شده نیز حتی می توانند با تروریست ها در سوریه از طریق اسکایپ ازدواج کنند. میانگین سنی اعضای جذب شده در داعش هر روز جوانتر شده و این نسبت به گذشته وضعیت خطرناک تری را ایجاد نموده است

داعش با استفاده از این روش به دنبال گسترش تفکرات تروریستی خود و کسب اعضای جدید به ویژه در بین جوانان میباشد

از سوی دیگر مقامات پلیس و امنیتی مالزی در گزارشات خود اذعان دارند که داعش با استفاده از این روش به دنبال گسترش تفکرات تروریستی خود و کسب اعضای جدید به ویژه در بین جوانان است و اکنون باید مراکز مذهبی اقدام و در رسانه های اجتماعی با این تفکرات مقابله کنند.

این مقامات مالزی تصریح مینمایند که نیاز است با استفاده از رسانه های مشابه داعش با تفکرات و تبلیغات این گروه تروریستی مقابله شود. پلیس می تواند مراقبت های امنیتی را انجام دهد، اما نهادهای امنیتی و پلیس متخصص مذهبی نیستند. هنگامی که بحث مذهب مطرح می شود، نیاز است با سازمان های مذهبی، مراکز آموزشی، موسسات آموزش عالی، دفاتر مفتی ها و کمیسیون چندرسانه ای و ارتباطات مالزی همکاری کنند.

از سوی دیگر پلیس مالزی با انتشار پیامی از مسلمانان خواست آموزه‌های اسلامی را از طریق منبع درست فرا گیرند و برای جلوگیری از گسترش آموزه های افراطی تحت تاثیر موعظه های شبکه های ویدئویی از قبیل 'یوتیوب' قرار نگیرند. در این پیام بیان شده است اغلب کسانی که تحت تاثیر تفکرات داعش قرار گرفته اند، از اسلام اطلاعات خاصی ندارند.

دولت مالزی نیز با افزایش فعالیت تروریست‌ها در شبکه‌های اجتماعی و جذب نیرو از جنوب شرق آسیا، نظارت بر شبکه‌های اجتماعی را برای ممانعت از گسترش فعالیت این گروه‌های افراطی و تروریستی تشدید کرد. تدوین قانونی برای مجازات سنگین برای کاربران شبکه‌های اجتماعی مشوق افراد برای پیوستن به گروه‌های تروریستی براساس قانون مجازات جدید اعمال شد.

براساس این قانون تمام اموالی که برای اهداف تروریستی استفاده شده نیز ضبط می شود .در لایحه اصلاحی تصویب شده در پارلمان مالزی مجازات هایی برای جرایمی مانند خرید و فروش اقلام تبلیغاتی گروه های تروریستی، آموزش نظامی و یا استفاده از خاک مالزی برای انتقال به یک کشور خارجی نیز درنظر گرفته شده است.