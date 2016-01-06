برپایی جلسه‌ انتخاب آثار موسیقی ایرانی و حضور دوباره «گیل وآمارد»

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ انتخاب آثار موسیقی ایرانی سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر با حضور هنرمندانی چون جمال‌الدین منبری، کیوان ساکت، آزاد میرزاپور، نوید دهقان و علی پژوهشگر برای تعیین آثار راه‌یافته به بخش داوری برگزار شد.

در این جلسه که روز دوشنبه چهاردهم دی ماه برگزار شد، اعضای هیات انتخاب ۱۶ اثر را شنیده و بررسی کردند و انتخاب دیگر آثار را به روزهای آینده موکول کردند.

با توجه به نزدیک شدن به ایام جشنواره، جلسات هیات انتخاب و داوری آثار موسیقایی که از مهر سال ۹۲ تا مهر ۹۴ تولید شده است، به صورت فشرده برگزار خواهد شد. این در حالی است که جلسه هیات انتخاب آثار موسیقی کلاسیک نیز چهارشنبه ۱۶ دی ماه با حضور ۱۵ نفر از هنرمندان این حوزه برگزار خواهد شد.

در سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر جوایز به سه بخش اصلی آلبوم‌ها، کنسرت‌ها و بخش جانبی تقسیم می‌شود. در این میان در نخستن سال با توجه به محدودیت‌های زمانی، داوری تنها در بخش آلبوم‌ها انجام می‌شود و آثار در تمامی شاخه‌های موسیقی مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرند.

در سال جاری آلبوم با کلام، آلبوم بی‌کلام، آهنگ با کلام، آهنگ بی‌کلام، ‌خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده، تک نواز، اولین اثر و ملودی‌پرداز و گروه مورد ارزیابی هیات داوران قرار می‌گیرد.

«گیل و آمارد» و اجرای گوشه «سیاهكل» در جشنواره موسیقی فجر

ناصر وحدتی قصد دارد تا با همراهی گروه «گیل و آمارد» اجرایی متفاوت را در سی و یكمین جشنواره موسیقی فجر روی صحنه ببرد.

سرپرست و آهنگساز گروه موسیقی «گیل و آمارد» درباره جزییات اجرایش در جشنواره امسال گفت: سعی خواهیم کرد اجرای متفاوتی در جشنواره سی و یكم داشته باشیم و قطعاتی جدید را به مخاطبان عرضه کنیم، اگرچه نمی‌توانیم از اجرای قطعاتی چون «رعنا» كه در این سال‌ها به عنوان شناسنامه‌ ما مطرح شده است، بگذریم. به هر حال تلاش خواهیم کرد مخاطبانمان را راضی کنیم.

این هنرمند گفت: طرح جدیدی را در آواز شوشتری پیاده كرده و گوشه ای هم در دستگاه دشتی ساخته‌ام كه پیش از این زنده یاد ابوالحسن صبا این كار را انجام داده و نامش را «دیلمان» گذاشته بود اما من نام گوشه‌ای كه ساختم را «سیاهكل» گذاشته‌ام و آن را در جشنواره موسیقی فجر اجرا خواهم كرد.

ناصر وحدتی درباره جایگاه موسیقی نواحی در جشنواره سی و یكم نیز بیان كرد: در این دوره گروه‌های شاخص موسیقی نواحی حضور پیدا كرده‌اند و توجه ویژه‌ای به آنها شده است که امیدوارم این ماجرا در نهایت به ارتقای سطح موسیقی نواحی بینجامد. البته سال گذشته اجرای ما در برج آزادی انجام شد كه بسیار برایم آزاردهنده بود اما امسال سالنی دیگر را برای ما در نظر گرفته‌اند كه فكر می‌كنم، اتفاق خیلی خوبی است.

سعید پورمحمد كمانچه، نیما برزگرتار، رامبد حسینی بربط، بنیامین چاره جو كوبه ای، اكرم فغان زاده همخوان، كوبه ای، مریم كوچكی زاد همخوان، كوبه ای و الهام صادقی همخوان، كوبه ای افرادی هستند که در کنسرت گروه «گیل و آمارد» حضور خواهند داشت.