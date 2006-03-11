ائتلاف يكپارچه عراق خواستار برگزاري نخستين جلسه پارلمان در اربعين حسيني شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، اين عضو ائتلاف يكپارچه عراق كه خواست نامش ذكر نشود افزود: ائتلاف يكپارچه شيعيان تغيير زمان نخستين جلسه نمايندگان از 19 مارس به 17 مارس همزمان با اربعين سالار شهيدان حضرت امام حسين(ع) را پيشنهاد كرد.

اين درحالي است كه سخنگوي جلال طالباني رئيس جمهوري عراق روز پنجشنبه اعلام كرد :نخستين جلسه نمايندگان عراق بنا به درخواست ائتلاف يكپارچه به تعويق افتاد و جلسه روز 12 مارس به 19 مارس موكول شد .

كاميران قره داغي گفت : ليست ائتلاف يكپارچه عراق براي تعويق اولين جلسه نمايندگان مجلس كه قرار بود 12 مارس به مدت يك هفته برگزار شود درخواست خود را به رئيس جمهوري ارائه كرد.



پيشتر شهرستاني ازاعضاي ائتلاف عراق يكپارچه گفت : اين ائتلاف درنشست روزگذشته خود ازديگرجناح ها و گروه هاي سياسي عراق خواست تا اولين جلسه پارلمان اين كشوردرتاريخ 19 ماه جاري برگزارشود. قراراست رياست اين جلسه را مسن ترين عضو پارلمان برعهده گيرد.

وي همچنين خاطرنشان كرد: با ديگرجناح ها دراين مورد به توافق رسيديم. ازمجموع 275 عضو مجمع ملي 128عضو مربوط به ائتلاف عراق يكپارچه است .