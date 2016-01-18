«مقدمه ای بر فمینیسم»منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مقدمه ای بر فمینیسم» تالیف لرنا فینلایسون - توسط انتشارات دانشگاه کمبریج، در بهار سال ۲۰۱۶ به چاپ خواهد رسید.

این کتاب علاوه بر معرفی انتقادی فمینیسم به فعالیت های فمینیستی و جنبش زنان نیز می پردازد، و برخلاف پژوهش های متداول در زمینه فمینستی علاوه بر ابعاد نظری، به فمینیسم به عنوان یک جنبش می نگرد. تبیین رویکردهای متفاوت فمینیستی (فمینیسم لیبرال، مارکسیست، آنارشیست، و رادیکال) با توجه به زمینه های شکل گیری آنها باعث می شود دانشجویان و پژوهشگران جوان بتوانند خاستگاه و اهداف هر یک از رویکردهای فمینیستی را بهتر دریابند. در این کتاب همچنین به اختلاف نظرهای موجود بین رویکردهای متفاوت فمینیستی پرداخته می شود، و مفاهیم به کار گرفته شده در مکاتب مختلف فمینیستی با شفافیتی مثال زدنی توضیح داده شده است.

این کتاب – تالیف لرنا فینلایسون - توسط انتشارات دانشگاه کمبریج، در بهار سال ۲۰۱۶ به قیمت ۳۲.۹۹ دلار به چاپ خواهد رسید.این کتاب شامل ۹ فصل و عناوین آن عبارتست از : فمینیسم؛ نظریه و عمل، ایدئولوژی، مردسالاری و نقد، فمینیسم، جنس و جنسیت، داستان چه کسی؟، اعمال نه حرفها، چهره ها و بناها، انقلاب در حوزه خصوصی،آنارشیسم، سوسیالیسم و فمینیسم و استعمار، سرمایه داری.