البرادعي در خصوص ايران به اختيار بيشتري از چارچوب آژانس احتياج ندارد / نمي توانيم ايران را به انجام كاري فراتر از قوانين وادار كنيم / شفافيت كامل يعني همكاري فراتر از مستندات قانوني!

به گزارش خبرگزاري مهر خبرنگاران "مهر" و صدا و سيما در وين در مصاحبه مشتركي ابتدا از مليسا فلمينگ پرسيدند ؛ البرادعي در 3 گزارش اخير خود ابراز داشته كه براي اطمينان دادن به صلح آميز بودن برنامه هاي ايران به اختياراتي بيشتر از چارچوب آژانس احتياج داد. او به چه اختياراتي در برابر ايران احتياج دارد كه در طول 3 سال همكاري گذشته برآورده نشده است كه محتاج مراجع ديگري مثل شوراي امنيت باشد؟

سخنگوي آژانس جواب داد: البرادعي هرگز نگفته كه به اختيارات بيشتر نياز دارد آنچه او نياز دارد شفافيت بيشتر از طرف ايران است. آنچه او مي گويد اين است كه اين بسيار مفيد و كمك كننده است اگر مثلا ايران پروتكل الحاقي را تصويب كند ، در آن صورت او مي توانست بهتر كارش را انجام دهد و يا درباره تعليق داوطلبانه فعاليتها هم به همين صورت . البرادعي به اختيارات بيشتري نياز ندارد.

فلمينگ افزود: چيزي كه ما نياز داريم اختيار بيشتر نيست ، روشن شئن اين مساله است كه ما شاهد سابقه 18 سال فعاليت هسته اي ايران هستيم كه در آن قصورهايي بوده ؛ ما قاعدتا بايد قطعات اين پازل را كنار هم بگذاريم و هنگامي كه بعضي قطعات پازل وجود نداشته باشد ما براي پيدا كردن تصوير كامل فعاليتها به همكاري بيشتر ايران نياز داريم.

وي ادامه داد: ما معتقديم كشوري كه عضو آژانس است بايد همكاري كند و البته ما نمي توانيم انتظار همكاري اجباري را داشته باشيم. درصدد ترسيم تصويري واقعي و دقيق از فعاليت هسته اي ايران هستيم و براي اين منظور، نمي توانيم به تنهايي كار كنيم و بايد از آن كشور بخواهيم كه به ما كمك كند و درباره ايران از اين كشور خواستيم كه كمي بيش از حد قانوني به ما كمك كنند.

به گزارش "مهر" پرسش بعدي از فلمينگ اين بود كه آقاي البرادعي بارها خواستار شفافيت كامل (Full Transparency ) ايران شده است در حالي كه در گزارش خود بارها همكاري گسترده ايران حتي فراتر از تكاليفش را خاطر نشان كرده ، از دسترسي كامل حتي به سايتهاي نظامي خبر داده و عدم رويت هرگونه انحراف به سمت مقاصد نظامي را تاييد كرده است. معناي دقيق شفافيت كاري مورد نظر، البرادعي چيست؟ و ايران چه كاري را بايد بكند تا شفافيتش كامل باشد؟!

سخنگوي آژانس پاسخ داد: دكتر البرادعي مي گويد هنوز شماري از سوالات و ابهامات حول مساله هسته اي ايران باقي مانده است. او مي گويد كه دنيا به هنگامي كه اين سوالات پاسخ نداده باقي بماند به ماهيت برنامه ايران مشكوك خواهد ماند. بنابراين او از ايران مي خواهد تا شفافيت كامل را فراهم كند تا بازرسان بتوانند به حل اين سوالات كمك كنند . ما فقط با كمك ايران قادر به حل اين مساله هستيم . فقط با همكاري و ابراز تمايل ايران در اينكه فراتر از مستندات قانوني ( LEGAL BOOK ) با بازرسان آژانس همكاري كند!

پرسش بعدي از فلمينگ چنين مطرح شد كه بخش دبيرخانه آژانس در حاليكه با دريافت هزينه از اعضاي آژانس اداره مي شود در وب سايت آژانس (كه قاعدتا بر اساس قوانين بايد بي طرف باشد و صرفا اطلاعات رسمي مربوط به اعضا را منتشر كند ) مرتبا لينك هايي را از مطالب برخي سايتهاي مطالعاتي غرب عليه جمهوري اسلامي و فعاليتهاي صلح آميز هسته اي اش منتشر مي كند. چرا آژانس اين روال را ادامه مي دهد؟

وي گفت: اين مطالب ديگر در آنجا قرار ندارند. اين لينك ها ديگر در سايت آژانس نيست. اين لينك ها آنجا بود زيرا ما داراي سياست آزادي بيان هستيم (!) و از طرف ديگر سه لينك رسمي نهادهاي دولتي ايران هم در آنجا بود و ما تصور كرديم كه اين مي تواند تصوير متوازني از موضوع را ارائه دهد. اما از آنجا كه هيات ايراني به طور خاص درخواست برداشتن اين لينك ها را كرد ما هم آن را حذف كرديم.

گزارش خبرنگار مهر حاكيست كه اين لينكها عليه جمهوري اسلامي ايران برخلاف اظهارات خانم فلمينگ هنوز هم در سايت آژانس وجود دارد.

سوال ديگر از فلمينگ اين بود: طبق قوانين آژانس هرگونه اظهار نظر بازرسان با مراجع ثالث غير از دبيرخانه آژانس در خصوص چگونگي بازرسي و نتايج حاصل در كشورها پذيرفتني نيست و يك تخلف از آنان محسوب مي شود. چرا اخيرا يكي از بازرسان آژانس با رسانه هايي چون BBC مصاحبه كرد و اطلاعاتي را ارائه داد كه چهره اي منفي عليه ايران را تداعي مي نمود. آيا اين مصاحبه ها با تاييد مدير كل همراه است ؟ آيا فكر نمي كنيد تخلف از موارد كاري بازرسان است؟

سخنگوي آژانس گفت: من اطلاعي از هيچ صحبت خصمانه اي ندارم. بي بي سي مستندي ساخت كه براي آن مجوز خاص داده شد. زيرا فكر كرديم سوالات زيادي در افكار عمومي جهان درباره نحوه كار بازرسان آژانس وجود داشت. كشورهاي ديگر به بازرسان در هنگام كارشان در تاسيسات آن كشورها اجازه فيلمبرداري داده بودند اما ايران هرگز اجازه اين كار را نداده بود(!) بنابراين، يك سازمان داراي اعتماد بين المللي BBC را انتخاب كرديم كه مستند بسيار جدي در اين زمينه بسازد . من از هيچ صحبت خصمانه اي عليه ايران توسط بازرسان اطلاع ندارم.

از فلمينگ پرسيديم هركس اين مستند را ديده باور مي كند كه صحت هاي اين بازرس در مورد ايران بسيار خصمانه بود ، در حاليكه پادمان رفتار بسيار سخت گيرانه كشورها با بازرسان را هم قانوني دانسته است . چرا شما بي بي سي را انتخاب كرديد آيا اگر تلويزيون ايران بخواهد مصاحبه كند با بازرسان در كشوري ديگر شما اجازه مي دهيد؟

فليمنگ گفت: بله اگر آن كشور به شما اجازه بدهد به همراه بازرسان باشيد. به عنوان مثال در ژاپن ، تلويزيون نروژ اخيرا گرهي را به همراه بازرسان براي چند روز به ژاپن اعزام كرد. آنچه مسلم است بازرسان در اين مستندها هرگز اطلاعات محرمانه پادمان را فاش نمي كنند و هرگز آنها تخلفي از كار خود نكردند. آقاي البرادعي مستند را ديد. هانيونن آنرا ديد. آنها خيلي مستند درباره نحوه كارشان صحبت كردند.

به گزارش "مهر " سخنگوي آژانس در برابر اين سوال كه "وقتي بازرس آژانس مي گويد من دائما تحت نظر دوربين ها بودم و اشخاصي امنيتي من را دنبال مي كردندو.. آيا چنين مسائلي را در مورد ايران البرادعي تاييد مي كند؟ " گفت: من درباره اين اظهارات خاص نمي توانم نظر بدهم . من اين حرف ها را به ياد نمي آورم.