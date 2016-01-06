مسابقات لیگ برتر والیبال فارس برگزار می شود

منوچهر اسدی پویا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: لیگ برتر والیبال فارس از ۲۴ دی با حضور ۱۰ تیم از شهرستان های مختلف استان آغاز می شود و تا عید نوروز ادامه پیدا می کند.

وی افزود: ۱۰ تیم حاضر در لیگ از شهرستان های شیراز، مرودشت، جهرم، فیروزآباد، کازرون، ممسنی، رستم، استهبان، ارسنجان و فسا هستند.

رئیس هیئت والیبال فارس همچنین با اشاره به اینکه مرحله اول جشنواره مینی والیبال نونهالان فارس پیش از این در مرداد ماه در شیراز برگزار شده، گفت: مرحله دوم این جشنواره نیز در بهمن ماه برگزار می شود ولی تاریخ دقیق برگزاری آن هنوز مشخص نشده است.

اسدی پویا ادامه داد: در مرحله اول جشنواره مینی والیبال نونهالان ۲۴ تیم شرکت داشتند و احتمالا در مرحله دوم نیز همین تعداد تیم حضور داشته باشند.

وی بیان کرد: احتمال دارد که مرحله دوم جشنواره مینی والیبال نونهالان فارس به جای شیراز در یکی از شهرستان های استان برگزار شود.