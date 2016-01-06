لزوم افزایش مراودات میان اتاق های بازرگانی کرمانشاه و سلیمانیه

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشستی خبری که با حضور اعضای اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: علی رغم وجود برخی مشکلات در بازارچه پرویزخان، اما این مرز بهترین شرایط را در زمینه صادرات و واردات کالا بین ایران و اقلیم کردستان عراق دارد که این شرایط با ارتباط خوب میان ۲ استان کرمانشاه و سلیمانیه فراهم شده است.

وی در ادامه با اشاره به روابط خوبی که میان ۲ استان از گذشته وجود داشته است، افزود: اتاق های بازرگانی کرمانشاه و سلیمانیه از سطح روابطی با یکدیگر برخوردارند که در هیچ اتاق بازرگانی چنین سطحی از روابط دیده نمی شود.

کاشفی بر افزایش روابط میان اتاق های بازرگانی ۲ استان برای افزایش مراودات بین کشور ایران و عراق تاکید کرد و گفت: در حال حاضر و بر اساس آمارهای موجود نیمی از صادرات کشور به سلیمانیه و گرمیان از طریق مرز پرویزخان صورت می گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: تحقق این میزان صادرات از این مرز با توجه به تسهیل گری هایی است که از سوی ۲ استان کرمانشاه و سلیمانیه صورت گرفته است.

کاشفی از تلاش برای افزایش مراودات میان اتاق های بازرگانی ۲ استان خبر داد و اظهار داشت: تغییراتی در فضای اقتصادی ۲ کشور صورت گرفته که برگزاری چنین جلساتی می تواند در انجام هماهنگی های لازم موثر بوده تا بازرگانان نیز دچار مشکلاتی نشوند.

وی در ادامه با بیان اینکه تنها ۳ درصد کالاهای صادر شده از طریق مرز پرویزخان به عراق عودت داده می شوند، تصریح کرد: برگشت کالا خسارات زیادی برای تاجران به دنبال دارد لذا بایستی این ۳ درصد را نیز نداشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه عمده کالاهای عودت داده شده از مرز پرویزخان را محصولات کشاورزی و خشکبار عنوان کرد و افزود: برای این کالاها بر خلاف کالاهای صنعتی در محل کارخانه استاندارد معینی در نظر گرفته نمی شود و به همین دلیل در امر صادرات با مشکلاتی مواجه هستند.

کاشفی تعامل جهاد کشاورزی ۲ استان را راه حل این مشکل عنوان کرد و گفت: در این راستا از آمادگی لازم برای در اختیار قرار دادن محلی به بخش کشاورزی عراق در مرز هستیم تا از خروج کالاهای غیر استاندارد جلوگیری شود.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به فراهم شدن زمینه برای مبدلات تجاری سوخت از سوی بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته این مبادلات در ۲ کشور در انحصار دولت ها بود که اکنون شرایط برای بخش خصوصی نیز در این زمینه فراهم شده است.

کاشفی تصریح کرد: علی رغم فراهم شدن این شرایط اما نظارت های جدی همچنان از سوی دولت وجود دارد تا سوخت به صورت قاچاق از مرزها خارج نشود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه به پایین بودن قیمت نفت ایران نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: نظارت ها برای اینکه سوخت صادراتی با سوخت یارانه دار قاطی نشود نیز انجام می شود که این امر روند مبادلات را کند می کند اما با توجه به اینکه این مبادلات برای طرفین سود مناسبی دارد پیگیری های لازم در این زمینه ادامه خواهد داشت.

کاشفی از انجام مکاتباتی با وزارت کشور برای تسهیل در عبور و مرور تجار و فعالان بخش خصوصی کردستان به کشور خبر داد و افزود: البته این هماهنگی ها نیازمند مصوباتی در سطح امور خارجه دو کشور است.

وی در پایان شرط اصلی برای افزایش مبادلات میان ۲ کشور را تسهیل در تردد بازرگانان و تجار عنوان کرد و گفت: وزارت کشور لیست تجار عراقی نیازمند تردد بیشتر را از ما درخواست کرده و امیدوار هستیم که با پیگیری های صورت گرفته مشکلات موجود به زودی رفع شود.