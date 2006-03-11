فيلم هاي ايراني نوروز 85 شبكه يك معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم سينمايي "دخيل" به كارگرداني داريوش ياري اول فروردين ماه از شبكه اول سيما روي آنتن مي رود. زمان اين فيلم 75 دقيقه است و بازيگراني چون احسان احدپور، مريم رضوي، علي كوهپايه، جواد درخشان و رسول اسبقي در آن به ايفاي نقش پرداخته اند. "دخيل" روايت پسري نوجوان به نام اكبر است كه با پدرش زندگي مي كند اما درگير مشكلاتي مي شود.



فيلم سينمايي "جاده متروك" به كارگرداني علي شاه حاتمي در سال 1384 در گروه حماسه و دفاع شبكه اول سيما تهيه شده و دوم فروردين ماه از اين شبكه پخش مي شود. اين فيلم به مدت 75 به تهيه كنندگي محمدكاظم سعيدي نيك توليد شده است. در "جاده متروك" بازيگراني چون مجيد حاجي زاده، هومن سيدي، مسعود عجمي، علي منصوري و حسن عباسي بازي مي كنند. اين فيلم روايت فيلمسازي جوان است كه در آستانه شركت فيلمش در چند جشنواره خارجي به او پيشنهاد مي شود كليپي درباره شهادت پدرش بسازد. بنابراين عازم مناطق جنگي مي شود و ...



فيلم سينمايي "بيد مجنون" به كارگرداني مجيد مجيدي ششم فروردين ماه از شبكه اول سيما پخش مي شود. در اين فيلم بازيگراني چون پرويز پرستويي، رويا تيموريان، صغري عبيسي و ليلا اوتادي به ايفاي نقش پرداخته اند. داستان اين فيلم درباره مردي است كه از 8 سالگي نابينا شده و پس از 37 سال بينايي خود را به دست مي آورد، اما درگير ماجراهاي متفاوتي مي شود.



فيلم سينمايي "ماه جبين" به نويسندگي و كارگرداني سيد روح الله حجازي 9 فروردين ماه از شبكه اول سيما پخش مي شود. اين فيلم شامل سه اپيزود درباره زندگي، تولد و مرگ است. داستان اين فيلم در امامزاده سيدآقا مي گذرد. در فيلم "ماه جبين" بازيگراني چون فرهاد اصلاني، آتنه فقيه نصيري، صغري عبيسي و الهام حميدي بازي مي كنند.



فيلم سينمايي "براي آمدنت دعا مي كنم" به نويسندگي و كارگرداني محمد صنگوري دهم فروردين ماه از شبكه اول سيما روي آنتن مي رود. اين فيلم درباره دختري نايبنا به نام مريم است كه پدرش از نابينايي او خيلي نگران است و مي ترسد كه مبادا بچه دومش نيز نابينا به دنيا بيايد. از همين رو قصد دارد فرزند دوم خود را در دوران بارداري همسرش از بين ببرد در اين فيلم بازيگراني چون رضا ناجي، مريم جبرئيلي، روزبه افراشته و ياشار محمدي بازي مي كنند.