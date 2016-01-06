فضای ملتهبی علیه جامعه پزشکی جریان دارد/انتقاد از جوسازی رسانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت روز چهارشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه میان سازمان نظام پزشکی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، گفت: هدف از امضای این سند تفاهمنامه، پیگیری، کشف و تولید راه های پیشگیری از وقوع جرم و خطاهای پزشکی است.

وی افزود: اگر قرار باشد پیشگیری رخ دهد، لازمه آن همکاری سازمان نظام پزشکی و دستگاه قضائی است.

الفت با اشاره به اینکه فضای نسبتا ملتهبی علیه جامعه پزشکی جریان دارد، گفت: این فضایی که علیه جامعه پزشکی به وجود آمده است به نفع کشور نیست.

وی با بیان این مطلب که نگاه منطقه به کشور ما دوخته شده است، افزود: ما قطب پزشکی منطقه شده ایم و این فضا در ورود بیماران خارجی به کشورمان، تاثیر بد دارد.

الفت با انتقاد از برخی فضاسازی های رسانه ای علیه جامعه پزشکی کشور، گفت: خدشه دار شدن صلاحیت جامعه پزشکی منجر به از بین رفتن اعتماد به این قشر می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تاکید کرد: باید دقت کنیم چه کسانی به چند اقدام نامناسب پزشکی دامن می زنند و می خواهند جامعه پزشکی را از چشم مردم بیاندازند.