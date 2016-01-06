نخبگان باید به تمام حوزه ها وارد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رشت چی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد نخبگان افزود: در تمام مقتضیات زمانی وقتی به علم توجه شود نخبگان زیادی پرورش یافته اند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران توجه و عنایت ویژه ای به علم وجود دارد و این خود باعث توسعه نخبه پروری می شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان گفت: متاسفانه ۲۰۰ سال قبل این نگاه به علم نبود و اگر این عنایت بود جایگاه علم در کشور بیشتر از این بود.

رشت چی تاکید کرد: بسیاری از قوانین موجود در کشور نیاز به اصلاح و تحول دارد و این تحول بدون حضور نخبگان رخ نمی دهد و به این مهم باید توجه جدی شود.

وی اظهار داشت: نخبگان باید در تمام زمینه ها ورود پیدا کنند و بررسی مشکلات کشور برای ارائه راهکارهای مدیریتی در دستور کار قرار گیرد چرا که ورود نخبه ها به جامعه باعث توسعه همه جانبه کشور می شود.

رشت چی تصریح کرد: تجربه ها نشان داده در هر جامعه ای اگر حمایت لازم از نخبگان صورت گیرد آن جامعه توسعه یافته است.

در ادامه این مراسم رئیس سابق بنیاد ملی نخبگان استان زنجان گفت: طی چهار سال فعالیت بنیاد نخبگان استان زنجان ۲۵۵ مخترع و ۳۲ شرکت دانش‌بنیان در این بنیاد ثبت شده است.

سعاد ورسایی افزود: مسئولان باید توجه ویژه به حوزه نخبگان داشته باشند، توجه به قشر مخترع، مبتکر و استعدادهای برتر که می‌توانند در تولید علم و فناوری به کشور کمک کنند از اهمیت بسیاری برخوردار است .

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان از ایجاد بانک اطلاعات نخبگان و متخصصان استان زنجان خبر داد و گفت: نخبه و نخبگی و امور مربوط به آن از ابتکاراتی بود که ۱۰ سال پیش از سوی مقام معظم رهبری مطرح و با گذشت زمان بر اهمیت آن افزود شد که تاثیر بسیاری در توسعه علمی کشور دارد.

ورسایی تصریح کرد: ایجاد باشگاه نخبگان و فضای مناسب برای تعامل نخبگان با یکدیگر و نیز جامعه جوان با نخبگان و استعدادهای برتر و نیز فراهم ساختن زمینه‌ای برای شناسایی و توانمندسازی استعدادهای برتر نیز باید در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.