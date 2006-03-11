طرح 1200 پيشنهاد در بخش هزينه ‌هاي لايحه بودجه

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، محمد حسن ابوترابي فرد كه رياست نشست بعدازظهر شنبه مجلس شوراي اسلامي را عهده دار است، به نقل از اداره قوانين مجلس اعلام كرد كه اين اداره با دستور رييس مجلس نسبت به استخراج برخي آمار در اين زمينه اقدام كرده است.

نايب رييس مجلس خاطرنشان كرد كه 1200 پيشنهاد ديگر در بخش هزينه ‌هاي لايحه بودجه به ثبت رسيده است كه اگر با احتساب سه شيفت كاري در مجلس آن را در نظر بگيريم، به 150 ساعت زمان يعني 15 روز كاري نياز دارد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه از مجموع 70 پيشنهاد ارائه شده تاكنون دو يا سه پيشنهاد بيشتر راي نياورده است، از نمايندگان مجلس مي‌ خواهم از طرح پيشنهاداتي كه احتمال راي آوردن آن كم است، خودداري كنند.