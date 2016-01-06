افزایش ۶ برابری حضور زائران راهیان نور در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی امروز چهارشنبه در همایش دوسالانه اعضای کمیته‌های پشتیبانی و هماهنگی بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان در سنندج گفت: در دوره ای کردستان تنها ظرفیت اسکان ۳۰۰، ۴۰۰ نفر از زائران راهیان نور را داشت ولی امروز این میزان به بیش از ۳ هزار نفر ارتقا پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در دو شهرستان بانه و سروآباد دو مجموعه به ظرفیت پذیرش یک هزار نفر در حال ساخت است و تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی بیان کرد: در سال جاری هم حدود ۳۰۰ نفر به ظرفیت اسکان زائران راهیان نور در شهرستان بانه اضافه شد و تا سال آینده کل ظرفیت اسکان در سطح استان به ۴ هزار نفر خواهد رسید.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: در سال ۸۹، کل عملیات راهیان نور در استان ۵۰ هزار نفر بود که تا پایان سال ۹۳ این میزان به ۳۰۰ هزار نفر به عبارتی به ۶ برابر ارتقا پیدا کرد.

حسینی عنوان کرد: باید ظرفیت کردستان در حوزه دفاع مقدس، مجاهدتهای خاموش و اقدمات پیشمرگان مسلمان کرد و رزمندگان را ارتقا داد.

وی آموزش روایتگری را از دیگر اقدامات مهم و ارزشمندی که در حوزه راهیان نور انجام شده خواند و بیان کرد: در حوزه راهیان نور تربیت و آموزش روایتگری را در دستور کار قرار دادیم و براین اساس در هر کاروان همواره یک روای حضور دارد.

وی افزود: به حدود ۲۵۰ نفر آموزش روایت‌گری با محوریت پیشمرگان مسلمان کرد در استان داده شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس توجه به تغذیه سالم و حمل و نقل لازم برای راهیان نور و زائران استان را از دیگر اقدامات انجام شده ذکر کرد و گفت: اکنون ۱۲ دستگاه اتوبوس در اختیار راهیان نور استان است و تمامی مواد خوراکی مورد نیاز زائران هم از داخل استان تامین می شود.

حسینی اظهارداشت: در حوزه تربیت مدیرات راهیان نور نیز بیش از ۲۰۰ مدیر برای کاروان راهیان نور در استان تربیت و توجیه شده‌اند.

وی بیان کرد: روحانیون و ماموستاها نیز در تمامی کاروان‌های راهیان نور حضور فعال دارند تا خروجی تربیتی و معنوی کاروان‌ها را شاهد باشیم.