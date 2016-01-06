بیش از ۴۵۰ مجوز در حوزه مشاغل خانگی در زنجان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان زنجان محمدرضا یوسفی اظهار داشت: این تعداد مجوز صادر شده در مقایسه با مجوز های صادرشده در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

یوسفی با اشاره به مزایای ایجاد سامانه جدید در صدور مجوز مشاغل خانگی تصریح کرد: این سامانه در استان برای اولین بار در کشور ایجاد شده است که با استقرار این سیستم زمان ارائه خدمات به مراجعان کاهش قابل ملاحظه ای یافته است .

وی عنوان کرد: این سامانه مورد تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است که اجرایی شدن آن سبب تسهیل ارائه خدمات صدور مجوز در تمامی شهرستان‌های استان می‌شود.

یوسفی گفت: در ۹ ماهه سال ۹۴ برای ۴۵۰ نفر به صورت مستقل و برای ۶ نفر به عنوان پشتیبان مجوز الکترونیکی مشاغل خانگی صادر شده و این درحالی است که کل مجوزهای صادر شده در سال ۹۳ تعداد ۴۵۲ مورد هستند.