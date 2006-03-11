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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۸:۰۲

/ همزمان با هفته احسان و نيكوكاري در خراسان جنوبي /

94 واحد مسكوني به مددجويان كميته امداد تحويل شد

94 واحد مسكوني به مددجويان كميته امداد تحويل شد

همزمان با هفته احسان و نيكوكاري ، تعداد 94 واحد مسكوني مددجويان كميته امداد با صرف اعتباري بالغ بر 2 ميليارد و 870 ميليون ريال در خراسان جنوبي به بهره برداري رسيد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، رئيس اداره مسكن و ساختمان كميته امداد خميني (ره) خراسان جنوبي  تصريح كرد: اين تعداد واحد با زيربناي كلي 4500 مترمربع از محل اعتبارات دولتي و سفر سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) به استان در سطح روستاها و مناطق تابعه خراسان جنوبي احداث گرديده و به مددجويان فاقد مسكن تحويل شده است.

جعفري ، نوسازي و بهسازي كالبد روستاها و جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها را از اهداف عمده اين نهاد در ساخت مسكن برشمرد و افزود: به منظور تامين عادلانه امكانات بين روستائيان ، طي 9 ماهه سال جاري تعداد 949 مورد فعاليت عمراني شامل احداث حصار ، آشپزخانه ، سرويس بهداشتي ، حمام و... براي مددجويان با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد و 437 مليون و 232 ريال صورت پذيرفته است.

کد مطلب 301873

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