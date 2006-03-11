94 واحد مسكوني به مددجويان كميته امداد تحويل شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، رئيس اداره مسكن و ساختمان كميته امداد خميني (ره) خراسان جنوبي تصريح كرد: اين تعداد واحد با زيربناي كلي 4500 مترمربع از محل اعتبارات دولتي و سفر سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) به استان در سطح روستاها و مناطق تابعه خراسان جنوبي احداث گرديده و به مددجويان فاقد مسكن تحويل شده است.

جعفري ، نوسازي و بهسازي كالبد روستاها و جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها را از اهداف عمده اين نهاد در ساخت مسكن برشمرد و افزود: به منظور تامين عادلانه امكانات بين روستائيان ، طي 9 ماهه سال جاري تعداد 949 مورد فعاليت عمراني شامل احداث حصار ، آشپزخانه ، سرويس بهداشتي ، حمام و... براي مددجويان با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد و 437 مليون و 232 ريال صورت پذيرفته است.