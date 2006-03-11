مهمترين هدف جهاد دانشگاهي رفع محروميت و خدمت به مردم است / كمبود امكانات موجب رفع تكليف نمي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "علي منتظري" در اين گردهمايي كه 18 اسفند ماه برگزار شد، با اشاره به فعاليت هاي مختلف جهاد دانشگاهي گفت: در حال حاضر قريب به 800 پروژه تحقيقاتي در جهاد دانشگاهي در حال انجام است و اميدواريم با ظرفيت هايي كه در شهرستان قم در زمينه علوم انساني وجود دارد به پژوهش هاي معطوف به علوم انساني در اين واحد توجه بيشتري شود.

وي تاكيد كرد: هدف ما از انجام فعاليت هاي مختلف، رفع نيازهاي مردم، حمايت از محرومان و مستضعفان و امامت و پيشوايي مستضعفان است و در حقيقت عزت و سرافرازي كشور و قطع وابستگي مهمترين هدف ماست.

رئيس جهاد دانشگاهي به فعاليت هاي فرهنگي جهاد دانشگاهي در زمينه هاي گوناگون همچون فعاليت هاي قرآني، نظرسنجي، رسانه، گردشگري، انتشارات و انديشه شناسي امام خميني (ره) اشاره كرد و گفت: برگزاري جشنواره بين المللي وبلاگ نويسي قرآني با حضور شركت كنندگاني از نقاط مختلف جهان، برگزاري جشنواره طريق جاويد، برپايي مسابقات ملي كتابخواني آفتاب در آينه و برگزاري همايش حمايت از محرومان از مهمترين اين برنامه هاست.

وي به فعاليت هاي آموزشي جهاد دانشگاهي اشاره كرد و افزود: در حوزه آموزشي موسسه آموزش عالي اين نهاد كه به زودي به دانشگاه علم و فرهنگ تغيير نام مي دهد با 6 هزار دانشجو، مركز آموزش عالي علمي كاربردي با 10 هزار دانشجو در 19 استان كشور و 110 مركز آموزش كوتاه مدت با ارايه 800 دوره تخصصي فعاليت مي كنند.

دكتر منتظري خطاب به معاونان فرهنگي جهاد دانشگاهي اظهار داشت: بهره گيري از توانمندي هاي دانشجويان در برنامه هاي گوناگون از مهمترين برنامه هايي است كه بايد به آن توجه كرد، زيرا شور و نشاط جواني از ملزومات فعاليت هاي فرهنگي است.

وي با تاكيد بر راه اندازي كرسي هاي آزادانديشي علمي و نقد و مناظره افزود: با توجه به عنايات رهبر معظم انقلاب اسلامي و برنامه ريزي هايي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص داشته اند، بايد با برپايي اين كرسي ها، زمينه تحقق جنبش نرم افزاري را فراهم آورد.

دكتر منتظري با بيان اينكه كمبود امكانات موجب رفع تكليف و وظايف نمي شود، اظهار اميدواري كرد جهاد دانشگاهي گام هاي موثري در جهت پيشرفت علمي استان قم بردارد.