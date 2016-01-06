به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی امروز چهارشنبه در همایش دوسالانه اعضای کمیته‌های پشتیبانی و هماهنگی بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان در سنندج با اشاره به اینکه اردوهای راهیان نور ظرفیتی بی نظیر و بی‌بدیل است، گفت: اردهای راهیان نور بهترین و تاثیرگذارترین بستر برای نهادینه کردن هویت تربیتی، دینی و ملی در ایران اسلامی است.

وی عنوان کرد: در طول ۳۷ سالی که از عمر بابرکت انقلاب اسلامی ما می گذرد بارها به شیوه های متعددی مورد تهدیدات داخلی و خارجی از سوی استکبار جهانی قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: خوشبختانه در طول این سالها علارغم تمامی تهدیدات دشمنان، کشورمان با اقدار و قدرت و امنیت ملی به اهداف خود ادامه داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: ظرفیتی مانند راهیان نور، بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان نیز ظرفیت‌های مناسبی برای حفظ تفکر انقلابی هستند و باید از این ظرفیت‌های موجود استفاده برد.

قربانی بر هدایت ظرفیت راهیان نور به نسل‌های اینده تاکید کرد و گفت: باید با ماندگار کردن این ظرفیت نسل بعدی را نیز از رشادت‌های رزمندگان و ایثارگری‌های شهدای انقلاب و دفاع مقدس آگاه کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: هر فعالیت و کاری که در استان انجام می‌شود بی شک باید معطوف به هدف باشد و در حوزه بسیج دانش‌آموزی و راهیان نور نیز کارها باید در راستای رسیدن به اهداف انجام شود.

قربانی اظهارداشت: با مشارکت مردم انقلابی در تمامی صحنه‌ها، کشور ما تاکنون با قدرت و اقتدار در عرصه‌های مختلف حضور داشته و با همین تفکر دینی و انقلابی نیز پا برجا خواهد ماند.

گفتنی است، در پایان این همایش از خادمین شهدا و راهیان نور استان کردستان با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شد.