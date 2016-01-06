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۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۱۵

۱۱۰ منزل مسکونی مددجویی در هرمزگان احداث می شود

۱۱۰ منزل مسکونی مددجویی در هرمزگان احداث می شود

بندرعباس - مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: بر اساس انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک با موسسه خیریه اشرف الانبیا (ص) ۱۱۰ منزل مسکونی مددجویی در هرمزگان احداث می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد هرمزگان، مرتضی موصلی اظهار داشت: پروژه احداث منازل مسکونی مددجویان از اسفند ماه ۹۴ آغاز می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.

وي بيان كرد: این واحد های مسکونی با زیر بنای ۴۰ تا ۸۰ مترمربع و مشارکت مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از سوی موسسه خیریه اشرف الانبیا (ص) و شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر واحد احداث می شود.

موصلی گفت: همچنین برای کمک به روند تکمیل منازل مددجویی وام قرض الحسنه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به مددجویان اعطا می شود.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان یادآور شد: در تفاهم نامه قبلی همکاری مشترک کمیته امداد هرمزگان با موسسه خیریه اشرف الانبیا (ص)  تعداد ۸۶ واحد منزل مددجویی با صرف هزینه يك میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال در مرحله اول و تعداد ۳۱۳ واحد مسکن مددجویی نیز با ۶ میلیارد و ۶۴ میلیون ریال هزینه احداث شده است.

موصلی افزود: طبق اتفاهم نامه جدید با این موسسه خیریه بهره گیری از ظرفیت های مشترک در جهت پیشبرد سیاست های توانمندسازی محرومان در حوزه مسکن و نیز برگزاری اردوهای فرهنگی زیارتی مشهد مقدس مقرر شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس تفاهم نامه همکاری مقرر شد تعداد ۲۰۰ نفر از مددجویان زير پوشس کمیته امداد در هرمزگان با اعتبار يك میلیارد ریال به مشهد مقدس اعزام شوند.

کد مطلب 3018748

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