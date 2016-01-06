۱۱۰ منزل مسکونی مددجویی در هرمزگان احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد هرمزگان، مرتضی موصلی اظهار داشت: پروژه احداث منازل مسکونی مددجویان از اسفند ماه ۹۴ آغاز می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.

وي بيان كرد: این واحد های مسکونی با زیر بنای ۴۰ تا ۸۰ مترمربع و مشارکت مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از سوی موسسه خیریه اشرف الانبیا (ص) و شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر واحد احداث می شود.

موصلی گفت: همچنین برای کمک به روند تکمیل منازل مددجویی وام قرض الحسنه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به مددجویان اعطا می شود.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان یادآور شد: در تفاهم نامه قبلی همکاری مشترک کمیته امداد هرمزگان با موسسه خیریه اشرف الانبیا (ص) تعداد ۸۶ واحد منزل مددجویی با صرف هزینه يك میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال در مرحله اول و تعداد ۳۱۳ واحد مسکن مددجویی نیز با ۶ میلیارد و ۶۴ میلیون ریال هزینه احداث شده است.

موصلی افزود: طبق اتفاهم نامه جدید با این موسسه خیریه بهره گیری از ظرفیت های مشترک در جهت پیشبرد سیاست های توانمندسازی محرومان در حوزه مسکن و نیز برگزاری اردوهای فرهنگی زیارتی مشهد مقدس مقرر شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس تفاهم نامه همکاری مقرر شد تعداد ۲۰۰ نفر از مددجویان زير پوشس کمیته امداد در هرمزگان با اعتبار يك میلیارد ریال به مشهد مقدس اعزام شوند.