توافقات جدید اشتغالی تهران-کابل/طرح ساماندهی اشتغال اتباع غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، «نسرین اوریاخیل» وزیر کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر کار افغانستان با تاکید بر توسعه کار آفرینی و کسب و کارهای خُرد و کوچک و توسعه اشتغال‌های مرزی، درخواست توسعه همکاری‌ها و انتقال تجربیات جمهوی اسلامی ایران در زمینه های مختلف از جمله آموزش‌های فنی و مهارتی، توانمندسازی معلولان، توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی، تامین اجتماعی و حمایت از زنان سرپرست خانوار به افغانستان شد.

وزیر کار کشورمان نیز با توجه به همکاری‌های دو کشور، آمادگی کشورمان را برای گسترش همکاری ها و تبادل تجربیات با کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای همسایگان و به خصوص کشور دوست و برادر افغانستان اعلام کرد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دارای مشترکات فراوان زبانی، دینی، فرهنگی و تاریخی هستند، افغانستان جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران داشته و این یک واقعیت است که افغانستان مستقل و آباد، فی نفسه می تواند فصل مشترک همکاری های منطقه ای و عامل پیوند کشورهای منطقه باشد.

ربیعی خاطر نشان کرد: سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همواره حمایت از صلح و ثبات در این کشور است. در این راستا تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان نشانه بلوغ سیاسیون افغان است.

وزیر کار افزود: ما نسبت به ادامه این وحدت و یکپارچگی امیدورایم و خواستار افغانستان آباد و قدرتمند هستیم؛ لذا در این راستا آماده هرگونه همکاری با دولت و ملت افغانستان هستیم، همچنین طرفین بر ضرورت ساماندهی نیروی افغانی غیرمجاز در جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند و مقرر شد موارد مورد توافق در قالب تفاهم نامه مشترکی تنظیم و در آینده نزدیکی منعقد شود.

ربیعی در این زمینه درخواست کرد تا دولت افغانستان نیز همکاری لازم در زمینه جلوگیری از اشتغال اتباع غیرمجاز افغانی در ایران به عمل آورد.

در این ملاقات تفاهم نامه ای در زمینه های انتقال تجربیات و همکاری های مشترک در بخش های توسعه کار آفرینی و کسب و کارهای خُرد و کوچک و توسعه اشتغال های مرزی، روابط کار، ایمنی و بهداشت کار، بازرسی کار، حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، کاهش حوادث ناشی از کار و بیمه اختیاری و حمایت از بیکاران، توسعه تعاونی ها و فعالیت های بخش تعاونی و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی و اتاق های تعاون، گسترش مبادلات تجاری بین بخش تعاونی دو کشور، آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه ای، تامین اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی و توانبخشی معلولان به امضای وزرای کار دو کشور رسید.

همچنین طرفین تاکید کردند که این سند به عنوان سند راه همکاری های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه های روابط کار، ساماندهی نیروی کار، رفاه اجتماعی و تعاون است و آمادگی خود را جهت اجرای شدن مفاد آن در آینده نزدیک اعلام کردند.