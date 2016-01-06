سریلانکا قرارداد خرید ۸ جنگنده را با پاکستان به امضا رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ای آر وای نیوز»، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان این روزها برای سفری سه روزه در «کلمبو» بسر می برد. وی به دعوت رسمی «میتری پالا سری سینا» رئیس جمهور سریلانکا به این کشور سفر کرده است.

در دیدار روز گذشته «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان با «میتری پالا سری سینا» رئیس جمهور سریلانکا هشت تفاهم نامه همکاری بین پاکستان و سریلانکا در زمینه های علوم و تکنولوژی، بهداشت، تجارت، صنعت و تولیدات دفاعی به امضای هیئت های تجاری و اقتصادی دو کشور رسید.

امروز سریلانکا قرارداد خرید هشت جنگنده را با حضور «رانا تنویر حسین» وزیر تولیدات دفاعی پاکستان با اسلام آباد به امضا رساند. جنگنده «جی اف ۱۷» با مشارکت شرکت پاکستانی «ائیرناتیکل کامپلکس» و شرکت هواپیمایی «چانگ ژو» چین ساخته شده است. این جنگنده یک موتوره در موارد مختلف چون جاسوسی از مواضع دشمن و حملات هوایی مورد استفاده قرار می گیرد.

لازم به ذکر است «اجیت دوول» مشاور وزیر دفاع هند پیشتر در تماس تلفنی با رئیس جمهور و نخست وزیر سریلانکا نگرانیهای خود را از قرارداد پاکستان و سریلانکا ابراز داشته است. وی در تماس تلفنی خود به سران کشور سریلانکا اخطار داده است که اگر این قرارداد با پاکستان به نتیجه برسد و جنگنده های «جی اف ۱۷» از پاکستان خریداری شوند سریلانکا منتظر عواقب سنگین این کار خود باشد.