سید رمضان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، مجموع فرآورده های نفتی مصرفی ۹ ماهه نخست امسال را بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر عنوان کرد و اظهار داشت: در همین بازده زمانی بالغ بر ۶۰۰ هزار و ۴۴۱ لیتر کشفیات فرآورده های نفتی قاچاق در کرمانشاه صورت گرفته است.

وی مصرف انواع فرآورده نفتی نسبت به سال گذشته را با کاهش ۲۰۴ ميليون و ۲۷۱ هزار لیتر برآورد کرد و افزود: در فرآورده بنزین ۲ درصد و در میزان مصرف نفت سفید ۲۱ درصد کاهش در ۹ ماه نخست امسال محاسبه شده است.

این مسئول ادامه داد: در خصوص مصرف نفت گاز با احتساب بخش نیروگاهی ۱۱ درصد و در بخش کالای نفت کوره ۱۳ درصد کاهش مصرف در این فرآورده ها نسبت به سال گذشته رقم زده شده است.

مهندس هاشمی با اشاره به اینکه میزان کشفیات فرآورده‌های بنزین ۳۸۵ لیتر در طی این ۹ ماه نخست امسال می باشد، افزود: در خصوص کشفیات کالای قاچاق شده نفت سفید ۷۱ هزار و ۱۲۶ لیتر و نفت گاز ۵۱۹ هزار و ۴۳۰ لیتر با تلاش شبانه روزی عوامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی این نهاد انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه کشفیات کالای نفت کوره در ۹ ماه نخست امسال ۹ هزار و ۵۰۰ لیتر می باشد، اظهار داشت: در مجموع از ابتدای امسال تا به حال ۶۰۰ هزار و ۴۴۱ لیتر کشفیات فرآورده های نفتی قاچاق صورت گرفته است.